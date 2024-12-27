Вибух біля ТЦК у Бердичеві: «бомбу» виготовила наркоманка, а підірвав карний злочинець

На Житомирщині, де раніше підлітки та рецидівіст на замовлення ворога вчинили теракт, підірвавши вибухівку біля відділку поліції в обласному центрі, затримали й інших агентів російських спецслужб. Вони зробили та привели в дію вибухівку, закладену біля будівлі ТЦК у Бердичеві. Це сталося 24 грудня.



«Виконавця злочину, який підірвав саморобний вибуховий пристрій біля місцевого ТЦК, затримали протягом 2-х годин після вчинення злочину. Його спільницю, яка власноруч виготовила вибухівку за інструкцією від куратора з рф, викрили через декілька годин після підривника», — повідомляють в СБУ.

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Переселенець з Маріуполя спеціально приїхав на Житомирщину, аби вчинити диверсію, фото СБУ

Виконавець теракту — 41-річний переселенець з Маріуполя, який раніше відбував покарання за розбій, крадіжки та наркозлочини. Його спільниця — 23-річна наркозалежна із Бердичева, яка потрапила у поле зору окупантів, коли шукала у Телеграм-каналах гроші на «дозу».

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Жінка самотужки зробила вибуховий пристрій, який замаскувала в харчовий контейнер і начинила металевими кульками з підшипників для підсилення уражаючої дії. Вибухівку вона передала спільнику, який приїхав в місто спеціально для виконання завданні російських кураторів.

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Вибухівку виготовила наркозалежна жінка з Бердичева, фото СБУ

Переселенець привів вибухівку в дію дистанційно — за допомогою мобільного телефону та саморобного електродетонатора, що був закріплений на вибухівці. Також він встановив замаскований телефон біля будівлі ТЦК, який транслював підрив у режимі реального часу. Чоловіка затримали, коли він повертався до Києва автобусом. А жінку — в Бердичеві за місцем проживання її коханця.

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Мешканку Бердичева росіяни завербували, коли вона шукала в телеграм-каналах гроші на "дозу", фото СБУ

Наразі «кримінальний дует» перебуває під вартою - їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.



На щастя, під час вибуху ніхто не постраждав.

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А ось у Дніпрі, де чоловік підірвав вибухівку біля будівлі ТЦК та СП, загинула людина. Також були постраждалі, серед яких і правоохоронці. Теракт влаштував 37-річний мешканець Дніпропетровщини, який був раніше засуджений.

Фото СБУ



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