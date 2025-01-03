Погано розійшлися: мережа сперечається з приводу фіналу «Холостяка»

У фінальному випуску романтичного реаліті «Холостяк» головний герой — Олександр «Терен» — зізнався у коханні волонтерці Інні. Але за умовами проєкту до виходу останнього епізоду «Холостяк. Життя після проєкту» ніхто з учасників не може розголошувати, чи залишилася разом пара. На сторінці реаліті у соціальній мережі підписники активно обговорюють можливий розвиток подій.

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«Ексклюзивні подробиці у спеціальному випуску проєкту «Холостяк», — підкреслюють продюсери під анонсуючим відео.

Більшість шанувальників проєкту схильні вважати, що Інна та Олександр розійшлися.

«Він навіть тут пости з Інною не лайкає, думаю, що вони погано розійшлись», — виказали свою думку у коментарях.

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«Можливо вони разом, а таку нарізку зробили щоб заінтригувати?» — припустилися думки.

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«Всі знають, що не разом, — написали у коментарях. — Шоу для шоу, не відступаючи від традиції минулих сезонів».

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«Якщо і разом, то не надовго, таке відчуття, — вважають підписники. — Так, чисто так, щоб не відразу закидали їх тапками і бурхливим обговореннями. В ньому немає нічого унікального, щоб триматися. Інна набагато більше свідомо доросла людина і розвинена в багатьох напрямках. Він не той чоловік, який це зможе підтримати, оцінити, підтримати її таке життєве плавання. Можливо, вона сама стане ініціатором, аби не бути разом. Навіть якщо там було щире кохання, є речі, які занадто ріжуть око».

«Я думаю, вони разом», — поділилися думками.

«В них кармічні стосунки, як з Інною, так і з Настею, тому навряд чи вони разом. — зауважили у коментарях. — А от з Юстиною могла б бути чудова пара. Вони підходять одне одному».

Раніше переможниця Холостяка заінтригувала мережу.

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