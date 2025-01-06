Треба спалити: мережа накинулася на Наталю Могилевську

Відома співачка Наталя Могилевська, яка напередодні Нового року потрапила під ворожий обстріл, похизувалася давнім фото з новорічного концерту. На своїй сторінці у соціальній мережі Наталя виклала світлину, на якій вона в образі Снігуроньки стоїть разом зі співаками Павлом Зібровим та Олександром Пономарьовим у вбраннях дідів морозів.

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«Якого року фото? — поцікавилася співачка у своїх підписників. - Когось впізнали?«

Мережа почала викладати свої версії та цікавитися, але більшість вгадали правильно.

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«Якби не вуса, то не впізнав би», — написали у коментарях, стосовно Павла Зіброва.

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«Така була культурна спадщина радянського союзу. дєд мароз і снєгурачка», — поділилися спогадами.

«О, ну Зіброва важко не впізнати, бо вуса, то брєнд, — вважають підписники. - Наталія Олексіївна, а скільки вам років на цій світлині?»

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«Судячи зі взуття, це що найменш років 27−30 назад», — висловилися шанувальники.

Але не всі оцінили світлину співачки і зауважили, що зараз не час для подібних фото.

«То треба трохи мати розуму, щоб виставити таке фото, — написали у коментарях. — Таку „історію“ спалити треба, а не вихвалятися на 3-му році війни, що вона снєгурачкой била».

Раніше українськи зірки вразили мережу новорічними сімейними світлинами.

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