42.00 / 42.68 43.56 / 44.31
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Треба спалити: мережа накинулася на Наталю Могилевську

14:51 6 січня 2025
Наталя Могилевська

Відома співачка Наталя Могилевська, яка напередодні Нового року потрапила під ворожий обстріл, похизувалася давнім фото з новорічного концерту. На своїй сторінці у соціальній мережі Наталя виклала світлину, на якій вона в образі Снігуроньки стоїть разом зі співаками Павлом Зібровим та Олександром Пономарьовим у вбраннях дідів морозів.

«Якого року фото? — поцікавилася співачка у своїх підписників. - Когось впізнали?«

Мережа почала викладати свої версії та цікавитися, але більшість вгадали правильно.

РЕКЛАМА

«Якби не вуса, то не впізнав би», — написали у коментарях, стосовно Павла Зіброва.

РЕКЛАМА

«Така була культурна спадщина радянського союзу. дєд мароз і снєгурачка», — поділилися спогадами.

«О, ну Зіброва важко не впізнати, бо вуса, то брєнд, — вважають підписники. - Наталія Олексіївна, а скільки вам років на цій світлині?»

РЕКЛАМА

«Судячи зі взуття, це що найменш років 27−30 назад», — висловилися шанувальники.

Але не всі оцінили світлину співачки і зауважили, що зараз не час для подібних фото.

«То треба трохи мати розуму, щоб виставити таке фото, — написали у коментарях. — Таку „історію“ спалити треба, а не вихвалятися на 3-му році війни, що вона снєгурачкой била».

Раніше українськи зірки вразили мережу новорічними сімейними світлинами.

421

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Банківські картки можуть блокувати, фото з відкритих джерел

Зняття грошей — не частіше 3 разів на місяць: за що українцям почнуть блокувати картки

Карти Таро&nbsp;— розклад на тиждень, фото з відкритих джерел

Таро-прогноз від мольфара Макса Гордєєва на тиждень з 6 по 12 січня: Близнюкам — «Маг», а Левам — «Колесо Фортуни»

Кому зі знаків зодіаку повезе з грошима, фото з відкритих джерел

Новий тиждень озолотить: кому зірки обіцяють багатство та удачу після 6 січня

Леонтьєв готовий до світового турне, фото росЗМІ

«Казанова» майже готовий: Леонтьєв назвав умови, за яких готовий їхати у світовий тур

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту