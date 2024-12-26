Настрій так собі: Наталя Могилевська потрапила під ворожий обстріл

Відома співачка Наталя Могилевська, яка вразила зізнанням, зустріла Різдво у Дніпрі, де мала виступи. Саме вранці 25-го грудня росія вчинила черговий масований обстріл ракетами, від якого постраждала Дніпропетровщина. На своїй сторінці у соціальній мережі Наталя виклала відео, на якому вона знаходиться у темряві з одним ліхтариком та звернулася до своїх шанувальників.

ВІДЕО ДНЯ

«Ми в Дніпрі, — сказала Наталя. — Сьогодні зранку були страшні обстріли. Шкодую, що не взяла свічок. Ось з таким ліхтариком весь день. Сподіваюсь, свято все ж таки буде, хоча настрій так собі. Хочу подякувати мешканцям Дніпра, вони нас привітали різдвяним печивом. Попри все, з Різдвом Христовим!»

Підписники Могилевської відреагували на її відео у коментарях.

«Тримаймося!!! — написали у відповідь. - Світло переможе темряву».

РЕКЛАМА

«Тримайся, Дніпро, це Харків!!! — підтримали харківʼяни. — З Різдвом Христовим!!! Любові у серця, натхнення, відтворення бажаного і це зрозуміло що!»

РЕКЛАМА

«Як же я вас обожнюю!!! — зізналися підписники. — Завжди надихаєте! Київ + Дніпро то — любов».

РЕКЛАМА

Раніше Наталя Могилевська вразила своїм виглядом.

1783

Читайте нас у Facebook