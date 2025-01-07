Покарати винних: в Азербайджані зробили нову заяву щодо авіакатастрофи

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що країна вимагає покарання винних у катастрофі літака ЗАТ «Азербайджанські авіалінії» (AZAL). Він виконував рейс Баку — Грозний та зазнав аварії неподалік казахстанського міста Актау, пише azertag.az.

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«Можу з упевненістю сказати, що вина за те, що азербайджанські громадяни загинули в цій авіакатастрофі лежить на представниках російської федерації. І ми вимагаємо справедливості, ми вимагаємо покарання винних, ми вимагаємо повної прозорості та людської поведінки», — заявив Алієв на зустрічі з членами сімей загиблого в авіакатастрофі екіпажу і бортпровідниками, що вижили. Він додав, що зараз триває процес розшифрування чорних ящиків.

«Упевнений, що найближчим часом ми дізнаємося про попередній результат, і все стане на свої місця, вся картина трагедії буде відома. І це, звичайно, буде важливим моментом у справі повного розслідування цієї трагедії та покарання винних у ній», — зазначив президент Азербайджану.

Нагадаємо, 25 грудня літак Embraer, що прямував з Баку до Грозного, після російського обстрілу поблизу Грозного здійснив спробу приземлитися неподалік Актау. На борту перебувало 67 людей, загинули 38.

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Ільхам Алієв повідомляв, що російська сторона випадково збила літак авіакомпанії AZAL, після намагалася «зам'яти» це все. Попередньо причиною трагедії стала російська ракета класу «земля — повітря».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що пілоти літака, який розбився в Актау, здійснили диво.

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