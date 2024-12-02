Поки зарано оцінювати: експерти про наслідки призначення Келлога спецпредставником США по Україні

Хоча Кіт Келлог, призначений Дональдом Трампом на посаду спеціального представника США з питань України, має авторитетну біографію і його погляди заслуговують на обговорення, поки що не зрозуміло, який вплив його дії з розбудови миру в Україні можуть мати на європейську безпеку в більш широкому сенсі, вважають естонські експерти.

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Експерт зі зв'язків з громадськістю Андреас Каю, знайомий з американськими справами, сказав, що в кабінеті Трампа, де одну сторону складають так звані екстремістські кандидати, Келлог може розглядатися як так звана «мейнстрімова фігура», яка також добре розбирається в Україні та росії.

«Тризірковий генерал Кіт Келлог, який має надзвичайно поважний послужний список, ветеран війни у В'єтнамі, Панамі, очолював спецпідрозділи в Європі, безумовно, в певному сенсі є представником традиційної американської військової та безпекової номенклатури або істеблішменту, досвідчений і надзвичайно компетентний тризірковий генерал, якому 80 років», — сказав він.

За словами директора Центру оборонних досліджень Індрека Канніка, нинішня позиція Келлога не є ідеальною з точки зору європейської безпеки, але вона, безумовно, варта серйозного розгляду.

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«Його основний меседж полягає в тому, що Америка з позиції сили повинна змусити обидві сторони долучитися до серйозних мирних переговорів. Цю позицію можна зрозуміти, але слабкість цієї позиції на даний момент полягає в тому, що одна сторона, росія, безумовно, не готова до серйозних мирних переговорів на даний момент», - сказав Каннік.

Келлог вважає, що в такій ситуації на росію слід чинити тиск і сильніше озброювати Україну. За словами Канніка, метою плана Келлога є дати зрозуміти росіянам, що час не на їхньому боці.

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«Тоді вперше може відкритися вікно можливостей для того, щоб росіяни почали серйозно розглядати можливість серйозних переговорів», — сказав Індрек Каннік.

На думку Андреаса Каю, ще занадто рано говорити про те, який вплив майбутня робота Келлога може мати на європейську безпеку в більш широкому сенсі.

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«Це буде залежати від того, як американці, за наполяганням, координацією або лідерством, вестимуть переговори з росіянами, імовірно, з Україною за одним столом, і чи буде Європа відігравати в цьому процесі роль і яку саме», — вважає Каю.

У своїх попередніх заявах Келлог говорив, що «Америка має силу і авторитет, щоб змусити росіян взяти до уваги погляди американців на Україну». Інша сторона медалі є проблематичною для європейців, тому що «Келлог і його однодумці вважають, що Україна знаходиться у сфері впливу росії, що робить вступ України до НАТО немислимим. Їхній підхід полягає в тому, що якщо ціна миру і стабільності для України в найближчому майбутньому — це виключення шляху до НАТО, то це ціна, яку треба заплатити», йдеться у статті.

За словами Канніка, поки що не зрозуміло, наскільки велику роль відіграватиме Келлог у формуванні політики адміністрації Трампа щодо України, але очевидно, що найбільший вплив матиме радник з питань національної безпеки Майк Волтц.

«Перші відгуки європейських політиків, які зустрічалися з ним, були дуже позитивними. Вони кажуть, що це людина, яка мислить глибоко, спокійно і має реалістичний погляд на те, що відбувається у світі», — сказав Каннік.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку аналітика про основні труднощі для ЗСУ: оборона України тримається, незважаючи на сильний тиск рф.

Фото Getty Images

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