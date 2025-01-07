Наступ ЗСУ в Курській області: куди спрямований удар, його мета й чи це не є відволікаючим маневром

Після блискучої операції ЗСУ в Курській області у серпні Сили оборони України завдали нового несподіваного для окупантів удару. Збройні сили України знову перейшли в наступ 5 січня, та, як п'ять місяців тому, офіційно про операцію відомо дуже небагато.

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Де наступають

Як і в серпні 2024 року, в інформаційному просторі відсутня офіційна інформація не лише про хід чи напрям наступу, але навіть про його початок. Водночас Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що наступ ЗСУ в Курській області ведеться по двох напрямках:

північний схід від Суджі — у напрямку населеного пункту Велике Солдатське;

південний схід від Суджі — у напрямку населеного пункту Пушкарне.

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Як стверджують в ISW, по обох напрямках у ЗСУ є просування, разом з тим спроба атаки вс рф в районі села Мала Локня (на північний захід від Суджі) провалилася.

У міністерстві оборони росії побічно підтверджують наступ ЗСУ по одному з напрямків — на Велике Солдатське.

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«Близько 9-ї ранку за московським часом противник здійснив контратаку штурмової групи у складі двох танків, машини розгородження та дванадцяти бойових броньованих машин з десантом у напрямку хутора Бердин», — йдеться в одному з оглядів міноборони країни-окупанта.

Хутір Бердин — це невеликий населений пункт на північний схід від Суджі, якраз на шляху до Великого Солдатського, куди поки що спрямований головний удар ЗСУ.

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Головний удар ЗСУ, на думку експертів Інституту вивчення війни, спрямований на Бердин

Хто наступає та якими силами

Офіційних даних про те, якими силами наступають ЗСУ, немає, за даними ж російських джерел, у наступі нібито беруть участь сили чотирьох бригад Збройних сил України: 95-та та 82-га десантно-штурмові, 92-га та 22-га механізовані бригади та 225-й штурмовий батальйон.

Ці частини справді перебувають у Курській області, водночас 95-та бригада викладає у соцмережі відео відображення атаки росіян на Курщині. Оскільки відомо, що її підрозділи перебували в районі Малої Локні, ймовірно, частини бригади сидять в обороні, і саме вони відбили атаку росіян на населений пункт, про яку пише у своєму огляді ISW.

Також, як стверджує ISW, сили, які застосовує ЗСУ під час наступу, невеликі, атаки проводять силами близько роти у напрямку Великого Солдатського і до взводу — в районі Пушкарного.

Карта ISW бойових дій на Курщині

Курськ або посилення позицій на переговорах

Як і у випадку зі серпневим наступом, незрозумілою залишається мета атак, свого часу навіть звучали припущення про наступ з метою заняття Курська та Курської АЕС.

Справді, траса Р200, вздовж якої, судячи з даних ISW, і завдається головний удар ЗСУ, веде прямо до Курська, але відстань за 60 км від Великого Солдатського є досить великою і прикритою окупаційними військами. До міста Курчатів з його АЕС трохи менше — близько 40 км, але теж подолати не так просто.

На думку спостерігачів, цей наступ може бути висвітленням слабких місць росії приблизно за два тижні до інавгурації нового президента США Дональда Трампа, що відбудеться 20 січня.

Також на користь цього говорить заява державного секретаря США Ентоні Блінкена у Сеулі 6 січня. Він сказав, що позиція України в Курській області росії важлива для будь-яких майбутніх переговорів.

Головний наступ попереду?

Цікаво, що, на думку деяких російських «військкорів», атаки ЗСУ в Курській області є лише відволікаючим маневром, а справжній удар відбудеться на стику Курської та Білгородської областей, куди нібито стягнуто 20 тисяч військовослужбовців ЗСУ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про величезні втрати окупантів у Курській області. Особливо постраждала 810-та бригада морської піхоти.

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