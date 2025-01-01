Припинили свою діяльність: ЗСУ розбили морпіхів рф на Курщині

Через чотири місяці після того, як 810-та морська піхотна бригада рф, яка була перекинута до Курської області, щоб зустріти несподіване українське вторгнення, нарешті припиняє свою діяльність — принаймні, на деякий час, пише Forbes.

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Як повідомляється, бригада чисельністю 2500 осіб, одна з щонайменше двох основних морських частин, що підтримують контрнаступ росії в Курській області, була спрямована із західного краю 250-кілометрового виступу на більш спокійний східний край і розбила табір у Плехові, селі, розташованому на невеликій відстані від лінії фронту, яке українці залишили в середині грудня під час безперервного штурму 11-го армійського корпусу, який укомплектований і північнокорейцями.

Один з російських блогерів написав про те, що це лише тимчасова ротація, і в окупантів буде час, щоб трохи перепочити та подумати про вічне. Мовляв, це не втеча і не відступ, просто 810 бригада була ударною групою на Курщині, а тепер їм потрібен відпочинок. Щодо 155-ї бригади, за три роки війни її вже не раз повністю знищували, тому їй доводилося відновлюватися з нуля.

810-та бригада, яка визнала в одному з нині видалених дописів, що навмисно застосувала гранати К-51 з газом CS на українських позиціях у грудні 2023 року, зазнала великих втрат. Для боїв у Погребках бригада виділила два батальйони, проте майже всі вони вирушили «до Кобзона» під час боїв з ЗСУ.

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Зараз підрозділ переживає своє останнє поповнення після того, як, за повідомленнями, втратив багато людей і значну частину техніки через українські міни, безпілотники і артилерію.

«Схоже, що штурмовий прорив силами двох батальйонів минулого місяця нікуди не привів і був ліквідований», — зазначив аналітик розвідки з відкритих джерел, який уважно стежив за боями під Погребками.

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На додачу до цього, українці обстріляли 810-ту бригаду морської піхоти прямо перед запланованою ротацією за лінію фронту. Під час обстрілу штабу в місті Льгов, розташованому неподалік від утримуваної Україною висоти, могли загинути або бути поранені члени командного складу бригади.

Кілька днів або тижнів у Плеховому, можливо, не дуже розслаблять тих, хто вижив після перших чотирьох місяців перебування 810-ї морської піхотної бригади на Курщині. Село знаходиться в межах досяжності важкого озброєння українських військ.

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«Плехове, чесно кажучи, сумнівне місце для відпочинку», — визнає блогер.

Те, що кремль зараз змушений ротувати хоча б частину своїх виснажених підрозділів з лінії фронту на Курській дузі, свідчить про повільні темпи і високу вартість російського контрнаступу в області. Навіть маючи перевагу в живій силі — 60 000 до 20 000 осіб і за підтримки північнокорейців, росіянам вдалося відвоювати лише чверть важливого рубежу.

«Це досить жалюгідно», — розмірковує фінський аналітик Йоні Аскола.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Україна може втратити контроль над територіями в Курській області.

На фото в заголовку фотоколаж із фото некрологів морпіхів 810-ї бригади. Фото Крим. Реалії

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