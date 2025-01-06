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Україна

Підсвітити слабкі місця: ЗМІ про несподіваний контрнаступ у Курській області

10:21 6 січня 2025
ЗСУ на Курщині

Через п'ять місяців після шокового наступу на Курщину Збройні сили України несподівано 5 січня перейшли в наступ у Курській області. Міністерство оборони рф підтвердило просування. Повідомлення свідчать про те, що українська атака змусила російські війська перейти до оборони. Відбулися артилерійські бої і бої зі стрілецькою зброєю, а Україна використовувала бронетехніку із Заходу для перекидання великої кількості піхотинців, пише видання Spiegel, аналізуючи першу інформацію про початок нового наступу ЗСУ.

У Курській області росіян знов застали зненацька, а українські атаки були спрямовані в декількох напрямках, пише Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при Раді безпеки і оборони.

На думку спостерігачів, цей наступ може слугувати висвітленню слабких місць росії приблизно за два тижні до інавгурації нового президента США Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня. Київ, можливо, хоче поставити себе в кращу позицію на очікуваних переговорах про припинення війни, йдеться у статті.

Останнім часом росіяни просуваються в Курській області, а також на сході України. Президент України Володимир Зеленський повідомив про великі втрати, яких зазнали російські підрозділи, намагаючись повернути Курську область.

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Українські війська здійснили несподіваний наступ через кордон у Курську область росії 6 серпня 2024 року. Вони завоювали близько 1000 квадратних кілометрів території.

ЗСУ окупували частину Курської області протягом п'яти місяців, але були змушені відмовитися від половини своїх завоювань. На боці росії воюють також солдати з Північної Кореї.

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Раніше повідомлялося, що ЗСУ розбили морпіхів 810-тої бригади рф на Курщині.

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