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Терористи атакували населені пункти у Херсонській та Чернігівській областях: є жертва та поранені

12:58 7 січня 2025
Пожежа виникла внаслідок обстрілу росіянами, фото Чернігівська ОВА

У вівторок, 7 січня, російські війська знов атакували Херсон — поцілили безпілотником у цивільний автомобіль, загинула людина, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Внаслідок скидання вибухівки на транспортний засіб смертельні поранення дістав 62-річний чоловік. Мої співчуття рідним загиблого», — розповів він про наслідки атаки.

Своєю чергою, начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що вчора загарбники вдарили БпЛА по маршрутному автобусу, через що загинув єдиний еколог, який працював у Херсонській громаді.

«Загиблий внаслідок атаки ворожого дрона на маршрутний автобус чоловік — наш колега. Володимир Іванович Шум був спеціалістом відділу екології управління комунального господарства та благоустрою департаменту міського господарства Херсонської міської ради», — написав Мрочко.

Також вранці у вівторок російські військові обстріляли Чернігівську область, постраждала Семенівка.

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«Сьогодні зранку ворог декілька разів обстріляв Семенівку. Троє поранених, двоє із них — госпіталізовані. Є руйнування. Усі подробиці згодом. Є загроза повторного обстрілу», — повідомив керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

За його інформацією, Семенівка від учора під ворожим артилерійським вогнем. Внаслідок прильотів зайнялися житлові будинки, пошкоджене підприємство.

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Нагадаємо, напередодні окупанти вдарили по Україні двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 128-ма ударними БпЛА. Українська ППО збила ракети Х-59 та 79 ударних БпЛА.

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