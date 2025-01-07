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Все стало набагато яскравіше: Надя Дорофєєва показала свій відпочинок з чоловіком

13:15 7 січня 2025
Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін у Карпатах, фото https://www.instagram.com/p/DEfYDspsRjh

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка розчарувала мережу світлинами, проводить новорічні канікули у Карпатах.

Разом з чоловіком Михайлом Кацуріним вони зняли будиночок у горах. На своїй сторінці у соціальній мережі Надя виклала світлини з відпочинку та допис про те, як проводить час.

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У подорож подружжя відправилось відразу після завершення виступу Наді у новорічну ніч.

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- Рік я почала з виступу з 31-го на 1, а далі нарешті почалась моя відпустка, — розповіла Надя. — Ми зняли будиночок на горі в лісі, до якого добиратись треба тільки пішки — відповідно всі речі ми тягнули на собі й в гору, завчасно підготували рюкзаки і все необхідне.

Перше що ми зробили — відклали телефони на 3 дні. Це фантастичний досвід — скажу одразу, адже все стало набагато яскравіше відчуватись і проживатись. Розмови, повітря, сонце, сніг, їжа, думки. Прекрасно. Зрозуміла, що буду тепер так стартувати кожну відпуску, щоб сповільнитись і прийти до нормального темпу.

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На світлини співачки відреагували її підписники, надихнувшись горами Карпат.

- Естетика, — прокоментувала артистка Юлія Саніна.

- Як круто, коли ось так можна поринути у відпустку, — відповіли на допис.

- Боже мрію про такий самий ретрит у горах, — відреагували на фото.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч теж показала з ким відпочиває у Карпатах.

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