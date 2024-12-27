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Шоу-бізнес

Був крутішим: Дорофєєва розчарувала світлинами з чоловіком

19:20 27 грудня 2024
Надя Дорофєєва з чоловіком Михайлом Кацуріним

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно шокувала мережу, із захопленням звернулася до свого чоловіка Михайла Кацуріна. На сторінці у соціальній мережі Надя виклала їхні спільні світлини та допис про те, що завдяки Михайлу, який займається ресторанним бізнесом, знається на пекінській качці.

«Мене взагалі вражає, як Міша дотискає кожну деталь, вдосконалює кожний нюанс і по-справжньому живе своїми проєктами, — написала Дорофєєва. — Дуже пишаюся тобою та радію, що ти робиш Київ прекрасніше… Взагалі я за цей рік, хочу не хочу, а дізналася стільки всього про пекінську качку».

Нагадаємо, Дорофєєва та Кацурін одружилися у 2023 році. Першим чоловіком артистки був співак Дантес, який після розлучення став доволі активно просувати свою творчість.

Підписники Дорофєєвої відреагували на світлини та допис, висловивши своє враження.

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«Дантес був крутішим», — вирішили у коментарях.

«Ну, мабуть, тут сильніше кохання, раз так…» — вважають шанувальники.

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«Надя, ми чекаємо твоєї нової музики! — закликали підписники. — Починай вже писати, бо я особисто дуже скучив».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Дантес вразив мережу зізнанням.

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