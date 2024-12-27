Був крутішим: Дорофєєва розчарувала світлинами з чоловіком

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно шокувала мережу, із захопленням звернулася до свого чоловіка Михайла Кацуріна. На сторінці у соціальній мережі Надя виклала їхні спільні світлини та допис про те, що завдяки Михайлу, який займається ресторанним бізнесом, знається на пекінській качці.

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«Мене взагалі вражає, як Міша дотискає кожну деталь, вдосконалює кожний нюанс і по-справжньому живе своїми проєктами, — написала Дорофєєва. — Дуже пишаюся тобою та радію, що ти робиш Київ прекрасніше… Взагалі я за цей рік, хочу не хочу, а дізналася стільки всього про пекінську качку».

Нагадаємо, Дорофєєва та Кацурін одружилися у 2023 році. Першим чоловіком артистки був співак Дантес, який після розлучення став доволі активно просувати свою творчість.

Підписники Дорофєєвої відреагували на світлини та допис, висловивши своє враження.

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«Дантес був крутішим», — вирішили у коментарях.

«Ну, мабуть, тут сильніше кохання, раз так…» — вважають шанувальники.

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«Надя, ми чекаємо твоєї нової музики! — закликали підписники. — Починай вже писати, бо я особисто дуже скучив».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Дантес вразив мережу зізнанням.

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