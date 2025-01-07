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Сім років боронив країну: на Донеччині загинув боєць з Житомирщини

20:33 7 січня 2025
Дмитро Нестерчук

Страшна та кривава війна забирає найкращих синів і доньок України. На Житомирщині днями поховали прикордонника Дмитра Нестерчука. Він загинув у боях з російськими окупантами, повідомляє «Північний кордон Держприкордонслужба». У лютому йому мало виповнитись 29 років…

«Дмитро здобував освіту в Малинському лісотехнічному коледжі, отримавши кваліфікацію „Технік лісового господарства“. Згодом був призваний на строкову службу, а у 2017 році виявив бажання стати на захист України — підписав контракт із Державною прикордонною службою України».

Воїн брав безпосередню участь в АТО й за віддану службу був нагороджений відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції».

З початком повномасштабного вторгнення у складі 9-го прикордонного загону імені Січових Стрільців Дмитро Нестерчук захищав північні кордони нашої країни. Згодом були ротації в зону активних бойових дій.

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«Там воїн нищив ворога та палив його техніку в найгарячіших місцях Харківщини та Донеччини. Був нагороджений загальноукраїнською відзнакою „За службу державі“, відзнакою Головнокомандувача Збройних Сил України „Золотий хрест“, відомчими нагрудними знаками „За мужність в охороні державного кордону“ та „Відмінний прикордонник“, грамотою Міністерства внутрішніх справ України», — пише Держприкордонслужба.

Захисника поховали в рідному селищі Новий Дорогинь

На жаль, свій останній бій боєць прийняв 28 грудня поблизу Часового Яру під час виконання бойового завдання. Захисника поховали в рідному селищі Новий Дорогинь.

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Раніше повідомлялося, що на Донеччині поліг воїн з Рівненщини, який довгих 4 місяці вважався зниклим безвісти.

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