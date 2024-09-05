Тремтіли руки: дружина Павліка зізналась у проблемах трирічного сина



Дружина відомого співака Віктора Павліка Катерина Репʼяхова, яка нещодавно поскаржилася на поліцію у Молдові, відверто розповіла, що дуже хвилюється за здоровʼя сина. Відомо, що пара виховує Михайла, якого Катерина народила у 2021 році. Виявилось, що хлопчик у свої три роки досі не розмовляє. Катерина зробила генетичний аналіз, щоб дізнатися, яка у цьому причина.

ВІДЕО ДНЯ

На своїй сторінці у соціальній мережі Репʼяхова оприлюднила результати, які їй надійшли. За словами Катерина, коли прийшли результати, у неї тремтіли руки. Але виявилось, що спадкового генетичного захворювання хлопчик не має. Натомість, виходячи з аналізу, під час внутріутробного розвитку плода відбулися зміни, які призвели до затримки психомовного розвитку дитини.

За словами Катерини причиною затримка могла стати інфекція, яку вона безсимптомно перенесла під час вагітності. Для того, щоб Михайло скоріше почав розмовляти, він відвідує спеціальні заняття.

Нагадаємо, нещодавно Віктор Павлік переніс важку операцію на серці.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

119

Читайте нас у Facebook