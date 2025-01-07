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Політика

Дружина директора НАБУ очолює фірми лідера кримінального угрупування, якого розшукує бюро: військовий заявив про конфлікт інтересів

17:17 7 січня 2025
Едуард Самоткал

Дружина директора НАБУ Кривоноса виявилася керівницею низки фірм, що належать одному з лідерів криворізького кримінального угруповання Едуарду Самоткалу, якого розшукує бюро. Це є прямим конфліктом інтересів, написав блогер, військовослужбовець Володимир Бойко.

«Родина Кривоноса — його дружина, сестра дружини й навіть теща — давно й плідно обслуговує криворізьке кримінальне угруповання „Двадцятівські“, одним з лідерів якого є Едуард Самоткал, дуже колоритний підприємець з багатьма судимостями за плечима, якого зараз розшукує НАБУ у справі щодо розкрадання коштів Південно-Української АЕС», — написав Бойко.

Він навів перелік фірм, які очолює дружина Кривоноса — Галина Польшинська.

«Галина Олександрівна Польшинська, яка була директором фірм DAAR company s.r.o. (Чехія) і Business Perspective Alfa, s.r.o. (Чехія), що належать Самоткалу Едуарду Вікторовичу та його дружині Руслані Олександрівні, а також була директором ТОВ „Інноваційні технологічні продукти“, що належить Самоткал Руслані Олександрівні, і очолювала київське представництво фірми Business Perspective Alfa, s.r.o., що належить Самоткалу Едуарду Вікторовичу, — це дружина нинішнього директора НАБУ Семена Кривоноса», — зазначив він.

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Він нагадав, що донедавна директор НАБУ Семен Кривонос був відомий лише тим, що у 2009 році оголошувався в розшук, був притягнутий до кримінальної відповідальності й засуджений за підкуп студентів на місцевих виборах у Києві та Київській області.

«Але 6 березня 2023 року кримінальний авторитет Едуард Самоткал витягнув воістину щасливий квиток: директором НАБУ став чоловік і зять його довірених осіб. Після чого так звані антикорупційні активісти миттєво втягнули язики в свої дупи й більше не цікавляться, чому НАБУ досі не домоглось депортації в Україну розкрадача коштів Південно-української АЕС й навіть не затримало спільників Самоткала — матір і доньку Польшинських», — наголосив блогер.

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Бойко припустив, що тут наявна корупція або конфлікт інтересів директора НАБУ Кривоноса. А також подивувався мовчанню антикорупційних активістів Шабуніна та Ніколова.

Раніше повідомлялося, що аудит діяльності Національного антикорупційного бюро України проведуть лише за останні місяці його роботи, а не з моменту створення. На думку політичного експерта Олександра Кочеткова, це зроблено, щоб не визнавати внутрішню корупцію, неефективність та незаконні дії керівництва НАБУ.

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