Роботодавцям хочуть дозволити переглядати листування підлеглих у робочий час

В Україні, де планують провести Пенсійну реформу, хочуть змінити Трудовий кодекс та надати роботодавцям можливість перевіряти робочу переписку робітників між собою. З такою ініціативою виступило Міністерство економіки України.

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Відповідні зміни містяться у проєкті нового Трудового кодексу 2025 року, який підготувало відомство. Згідно з ними, роботодавці зможуть моніторити робочу кореспонденцію співробітників та документи, які створювалися та використовувалися ними під час роботи. Такий моніторинг «є крайньою формою контролю роботодавця» за співробітником.

«Здійснення моніторингу робочої кореспонденції та/або документів (файлів), створених на технічних (електронних) пристроях, що використовуються працівником для виконання трудових обов’язків, не може порушувати право працівника на особисте і сімейне життя», — зазначається в документі.

Роботодавців також можуть зобов′язати попереджувати людей про появу моніторинга та обгрунтовувати його доцільність.

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Раніше «ФАКТИ» писали, кого найбільше шукають роботодавці і як ставляться до тих, хто не має досвіду.

Фото: https://news.dtkt.ua

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