Зменшує запалення та бореться з депресією: чому важливо споживати куркуму

Куркума — спеція, популярна в індійській кухні. Вона має широкий спектр застосування та дуже корисна для здоров’я, що науково підтверджено. Куркумін, активний інгредієнт куркуми, може зменшити запалення, захистити серце й мозок і запобігти певним видам раку. Це сильний антиоксидант, і його регулярне споживання приносить багато користі, пише medonet.pl.

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Протизапальний ефект куркуми може бути вирішальним для нашого здоров'я. Адже хронічне запалення в організмі може спричинити багато серйозних, тривалих захворювань: діабет 2 типу, хвороби серця й навіть ожиріння. Постійні запалення дуже погано впливають на наші тканини. Регулярне вживання куркуми може стати порятунком для організму, який піддається впливу багатьох несприятливих зовнішніх факторів. Дослідження пацієнтів з виразковим колітом показало, що ті, хто приймав 2 г куркуміну щодня разом із ліками, що відпускаються за рецептом, з більшою ймовірністю підтримували ремісію, ніж пацієнти, які отримували лише ліки.

90 мг куркуміну можуть підтримувати функції пам'яті — до таких висновків прийшли дослідники під час 18-місячного експерименту на дорослих без деменції. Вони пояснюють результати зменшенням запалення мозку антиоксидантними властивостями куркуміну, які сповільнюють деградаційні процеси в мозку. Вважається, що куркумін також може відігравати певну роль у запобіганні розвитку хвороби Альцгеймера.

Куркума може зменшити й усунути ризик серцевих захворювань. Вона позитивно впливає на вироблення ендотелію резистентних артерій, що зводить до мінімуму проблему гіпертонії. В іншому дослідженні у пацієнтів з ішемічною хворобою серця прийом куркуміну знизив ризик серцевого нападу під час госпіталізації на цілих 65%. Ця речовина також допомагає тримати рівень холестерину в нормі.

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Куркумін також може запобігти змінам у мозку, викликаним депресією. Згідно з деякими дослідженнями, він настільки ж ефективний, як і ключовий інгредієнт популярного препарату. Куркумін також може підвищити рівень серотоніну та дофаміну, хімічних речовин у мозку, які регулюють настрій та інші функції організму.

Згідно з кількома дослідженнями, куркумін може мати ефект обмеження росту та розвитку ракових клітин.

Куркума також використовувалася в китайській медицині протягом століть для лікування артриту. Деякі дослідження показують, що вона може мати легкий болезаспокійливий ефект у разі дегенеративних захворювань суглобів.

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Куркума має сильні антиоксидантні властивості та може захистити організм від вільних радикалів, які пошкоджують клітини, тобто від окисного стресу. Виявилося, що активні речовини, які вона містить, також можуть стимулювати дію інших антиоксидантів. Регулярне надходження в організм достатньої кількості антиоксидантів також пов’язане зі зниженням ризику розвитку раку.

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