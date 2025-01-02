Крупи можуть збільшити ваші шанси прожити довше: які варто обирати

Хоча медицина ще не створила універсального рецепту продовження життя, все більше даних свідчить про те, що секрет довголіття полягає в правильному харчуванні та фізичній активності. Збалансоване меню дозволяє уникнути багатьох захворювань, а дослідження останніх років показують, що крупи в ньому відіграють величезну роль. Навіть щоденний сніданок із вівсяної каші може вплинути на ваше здоров’я, пише сайт zycieseniora.

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Протягом багатьох років дієтологи рекомендують їсти більше цільнозернових злаків і круп замість продуктів переробки. Тепер у них є додатковий аргумент для заохочення дієти, багатої цільнозерновими продуктами. Група американських вчених-дієтологів проаналізувала споживання зернових продуктів у контексті смертності від хвороб способу життя, щоб переконатися, що чим більше цільнозернових каш на тарілці, тим довше життя.

Постійна присутність у раціоні злаків і круп знижує ризик скорочення життя внаслідок серцево-судинних захворювань на 16%, а збільшення їх кількості на 3 порції на день — до 25%. Ці результати також підтверджено мета-аналізом 11 глобальних досліджень, проведених у Китаї. При порівнянні впливу злаків на здоров'я понад 816 тис людей було не тільки підтверджено, що вживання злаків знижує ризик серйозних захворювань серця, але також було показано, що ризик розвитку критичного раку на 9% рідше.

У Данії, Швеції та Норвегії було опитано 120 тис людей віком від 30 до 64 років, і було встановлено, що вони жили довше, коли вони їли багато вівса, пшениці та жита у формі пластівців і чорного хліба. Це підтверджують дослідження, проведені по всій Скандинавії, тому варто запозичити ці звички, бажано починаючи зі сніданку.

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Популярна вівсяна каша також може мати позитивний вплив на здоров’я, якщо вживати її регулярно та з певними добавками. Овес захищає від хвороб серця, а його ефект можна посилити, додаванням до вівсяної каші горіхів. Вони також мають подібні захисні властивості.

Цільнозернові крупи та пластівці є джерелом вітамінів групи В, які підтримують нервову систему, а також вітаміну Е, відомого як вітамін молодості. Але це ще не все, адже злаки містять низку мінералів, таких як калій, фосфор і магній, а також клітковину. Фракція нерозчинних волокон, яка міститься в злаках, також допомагає запобігти діабету 2 типу.

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Високий вміст нецелюлозних полісахаридів у злаках знижує ризик діабету та метаболічного синдрому, а продукти з жита, ячменю, вівса та пшениці особливо корисні в цьому плані. Кожний з них, споживаний у вигляді пластівців чи крупи, стане маленьким кроком до більш здорового та тривалого життя.

Раніше «ФАКТИ» писали про п’ять головних секретів активного довгожительства.

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