Як швидко схуднути після свят: ці секрети точно вам допоможуть

Багато хто у свята «трохи» переїдає, що може позначитися на фігурі. Як же швидко схуднути після святкувань? Скористайтесь цими порадами й зможете скинути кілька кілограмів, пише elle.pl.

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Фіт-смузі та зелені коктейлі дозволяють очистити організм від токсинів, накопичених під час ситних вихідних. Жирна їжа, солодкі десерти, нікотин — все це накопичується у нашому організмі. Лише одна склянка коктейлю, наприклад, з авокадо й ананасом, забезпечить гарне самопочуття, заповнить дефіцит вітамінів і зробить фігуру стрункішою. Суміш цих плодів має чудовий смак, тому з ними дуже приємно повертатися у форму.

Слід випивати в середньому 1 літр води на 30 кілограмів ваги. На жаль, згідно з дослідженнями, ми п’ємо занадто мало води. Якщо вам важко дотягнутися до склянки на роботі й ви змушуєте себе випити два літри мінеральної води, вам допоможуть програми для пиття води: Water Time Pro або DrinkingWater.

Біг чудово підходить для схуднення, формування тіла та покращення кровообігу. Завдяки цьому ми спалюємо багато калорій, і навіть пів години на день достатньо. Ще одна перевага полягає в тому, що, згідно з журналом Американського коледжу кардіології, п’ять хвилин таких вправ на день можуть продовжити ваше життя. Не кажучи вже про те, що це дозволяє нам просто заспокоїтися та після вечірньої пробіжки виспатися.

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Використовуйте кожну вільну хвилину для легких вправ. Навіть незначна фізична активність позначиться на вашій фігурі. Головне — регулярність. Іноді достатньо просто пробігтися з роботи додому, пом’яти м’язи живота в черзі в магазині, нахилитися під час сушіння волосся або потягнутися під час читання газети на дивані.

Зелений чай і деякі трави зменшують жирові відкладення та очищають організм від токсинів. Їхніми додатковими ефектами часто є зниження стресу та захист від вільних радикалів. Трави, що спалюють жир: м'ята перцева, меліса, фіалка, кульбаба звичайна, кропива, насіння льону, квітки акації. «Трав'яна дієта» підтримується такими спеціями, як імбир, чилі, чорний перець, кмин, куркума та каєнський перець. Пийте настій трав кожні три години та замініть вуглеводи й молочні продукти фруктами та овочами, і ваше травлення налагодиться, а апетит знизиться.

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Замініть три великі прийоми їжі п'ятьма меншими, і ваше тіло накопичуватиме менше жиру та уникне раптового падіння цукру (що спричиняє напад голоду). Не забувайте про сніданок, він давно визнаний найважливішим прийомом їжі протягом дня (78% тих, хто худне, їдять його регулярно). Який сніданок вибрати? Наприклад, яйця, арахісове масло, вівсяні пластівці, горіхи, йогурт і, звичайно, продукти, багаті білками.

Також важливий регулярний час прийому їжі. Ви повинні зосередитися не тільки на тому, що вам потрібно їсти, а й на тому, коли. Згідно з дослідженнями, метаболізм залежить від того, коли ми їмо. То який найкращий час прийому їжі, коли снідати, коли обідати й коли найкраще вечеряти? Снідати потрібно з 6:00 до 10:00, обідати — до 15:00, а вечеряти — з 17:00 до 21:00. Другий сніданок і полуденок найкраще планувати через дві-чотири години після основного прийому їжі. Якщо вам цікаво, як скинути жир на животі та схуднути у стегнах, відповідь проста — за допомогою їжі.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про дієту для довголіття, завдяки їй можна продовжити життя на 10 років.

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