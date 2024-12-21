Бред Пітт здивував Дженніфер Еністон подарунком за 79 мільйонів доларів

Дженніфер Еністон і Бред Пітт — найвпливовіша пара Голлівуду 90-х. Їхня історія кохання роками не сходила з газетних шпальт. Але вони залишалися напрочуд близькими навіть після розлучення у 2005-му. В чому їхній секрет? Надзвичайно несподівані жести — як-от особняк вартістю 79 мільйонів доларів і відомий шеф-кухар — є доказом дружби, здатної пережити розрив та драми шоубізнесу.

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Візьмемо, наприклад, 40-річчя Бреда у 2003 році. Хоча більшість людей обрали б класичний розкішний годинник або екстравагантну відпустку, Дженніфер Еністон придумала щось несподіване. Вона подарувала Бреду на день народження приватну трапезу, яку приготував Джеймі Олівер. Так, британський знаменитий шеф-кухар став центральною частиною святкування ювілею Пітта, пише видання Koimoi.

Перенесімося до 2019 року. Тоді Дженніфер Еністон святкувала своє 50-річчя, і Бред Пітт вкотре довів, що їхні зв’язки особливі. Журналісти стверджували, що він подарував їй особняк у Беверлі-Хіллз вартістю 79 мільйонів доларів. Але це був не будь-який будинок; це був будинок, який вони ділили як пара.

Після їхнього розриву у 2005 році Еністон, як повідомляється, шкодувала про втрату цього будинку. Але Пітт виправив ситуацію. Коли особняк з’явився на ринку, актор побачив можливість повернути Еністон будинок її мрії. І влаштував ідеальний сюрприз на 50-річчя.

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Історія Бреда Пітта та Дженніфер Еністон нагадує, що кохання та голлівудська драма не завжди закінчуються розбитим серцем, як у випадку з Дженніфер Лопес і Беном Аффлеком. Іноді це перетворюється на дружбу, наповнену відданістю, дивовижними жестами та турботою, які виникають лише завдяки тому, що ви дійсно знаєте когось зсередини.

Раніше Дженніфер Еністон розкрила секрет дієти, завдяки якій в неї струнке тіло та сяюча шкіра.

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Фото: getty images

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