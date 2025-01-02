41.83 / 42.46 43.53 / 44.28
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

Тренд зими-2025 — зміїний принт: із чим поєднувати в гардеробі

22:26 2 січня 2025
зміїний принт

Зміїний принт в одязі та аксесуарах набирає популярності. І це не дивно, адже 2025 рік — рік Змії.

Зміїний принт доречний як на пальто, так і на куртці, сорочці, спідниці. Такі речі виграшно виглядають у тандемі з однотонними. Цей принт також доречний з денімом.

Стильно виглядає зміїний принт на сумці. Причому, особливо ефектний він у синьому, зеленому, коричневому, бордовому, червоному кольорах.

Однак потрібно мати на увазі, що не варто робити образ тотально «зміїним». Як й інші анімалістичні принти, цей принт самодостатній.

РЕКЛАМА

Що стосується прикрас, використовуйте одну прикрасу в зміїному принті — не більше. Наприклад, кольє або браслет. Дуже ефектно виглядатиме каблучка з принтом пітона в дерев'яному обрамленні.

А ще зверніть увагу на такий аксесуар як шийна хустка. Вона стильно доповнить білу або чорну блузку, або водолазку. Також її можна використовувати в декорі сумки.

РЕКЛАМА

Обираючи одяг та аксесуари зі зміїним принтом, одразу продумайте, з чим будете їх поєднувати у своєму гардеробі. А ще краще — приміряйте з уже наявними у вас речами.

Нагадаємо, раніше Кім Кардаш'ян знялася в рекламній кампанії купальників свого бренду, частина з них були зі зміїним принтом.

РЕКЛАМА

Фото Ольги Сметанської

62

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

тарифи на комунальні послуги

З 1 січня подорожчає одна комунальна послуга: чому це станеться та хто заплатить

Кейт Міддлтон

Як принц Гаррі й Меган Маркл псували дні народження Кейт Міддлтон

Зодіак, фото з відкритих джерел

На Дів чекають складні завдання та планування, а Терези зможуть завершити важливі справи: гороскоп на другий день 2025 року

Принц Гаррі та Меган Маркл, фото скріншот відео

Меган Маркл украла у королеви Єлизавети II дуже дорогу для неї річ — мова не про діаманти

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту