Зміїний принт в одязі та аксесуарах набирає популярності. І це не дивно, адже 2025 рік — рік Змії.

Зміїний принт доречний як на пальто, так і на куртці, сорочці, спідниці. Такі речі виграшно виглядають у тандемі з однотонними. Цей принт також доречний з денімом.

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Стильно виглядає зміїний принт на сумці. Причому, особливо ефектний він у синьому, зеленому, коричневому, бордовому, червоному кольорах.

Однак потрібно мати на увазі, що не варто робити образ тотально «зміїним». Як й інші анімалістичні принти, цей принт самодостатній.

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Що стосується прикрас, використовуйте одну прикрасу в зміїному принті — не більше. Наприклад, кольє або браслет. Дуже ефектно виглядатиме каблучка з принтом пітона в дерев'яному обрамленні.

А ще зверніть увагу на такий аксесуар як шийна хустка. Вона стильно доповнить білу або чорну блузку, або водолазку. Також її можна використовувати в декорі сумки.

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Обираючи одяг та аксесуари зі зміїним принтом, одразу продумайте, з чим будете їх поєднувати у своєму гардеробі. А ще краще — приміряйте з уже наявними у вас речами.

Нагадаємо, раніше Кім Кардаш'ян знялася в рекламній кампанії купальників свого бренду, частина з них були зі зміїним принтом.

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Фото Ольги Сметанської

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