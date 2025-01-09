Журналісти телевізійної програми «Особливий погляд» розслідували резонансну ситуацію у місті Дубровиця Рівненської області. Тут, як повідомили ЗМІ, бізнесмен Олег Богельський, наразі пов’язаний із видобутком бурштину, а раніше засуджений за виробництво та збут наркотиків, розпочав боротьбу за крісло міського голови.

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Журналісти намагались з’ясувати: «Чи можливо таке, що місто за 25 кілометрів від білоруського кордону очолить людина з кримінального світу?» Результати свого розслідування програма «Особливий погляд» представила в ефірі 5 каналу.

Як розповідає Depo Рівне, на початку розслідування журналісти «Особливого погляду» намагались отримати інформацію безпосередньо у самого Олега Богельського. Той було підтвердив готовність до інтерв’ю. Але коли знімальна група під’їхала для інтерв’ю з ним у Рівне, від зустрічей з журналістами Богельський відмовився.

За результатами власного розслідування програма «Особливий погляд» з’ясувала, що Олег Богельський дійсно був засуджений Рівненським міським судом за умисні тяжкі та особливо тяжкі злочини. У програмі був процитований вирок цього суду від 10.06.2010 року. Там говориться: будучи організатором злочинної групи, Олег Богельський «керував її діяльністю, організовував вчинення злочинів та керував їх підготовкою, підшукав нежитлове приміщення, здійснював перевезення підшуканого та придбаного обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин… Особисто підшуковував покупців і здійснював незаконний збут психотропної речовини». Йдеться про наркотик первітин.

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За словами опитаних рослідувачами програми «Особливий погляд» реабілітологів, первітин — один із найпоширеніших наркотиків у нашій країні. Залежності від нього позбутися дуже важко.

Починаючи з минулого року, з’ясували розслідувачі, Олег Богельський почав «активно піаритися у соцмережах і намагається сформувати імідж людини, яка дбає про майбутнє покоління».

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Зокрема, нещодавно він відвідував Дубровицький ліцей № 2 у компанії чинного мера Дубровиці Богдана Микульського та міських чиновників, брав участь у зборах лідерів учнівського самоврядування Дубровицької територіальної громади.

«На зустрічах із молоддю Олег Богельський міг би розповісти і про те, як заробити статки, що, ймовірно, перевищують офіційні доходи. Так, згідно з державними реєстрами, у підприємця — чимала кількість нерухомості. При тому, що у бурштиновому бізнесі Богельський лише кілька років, а до того володів ФОПом із роздрібного продажу меблів», — наголосили журналісти «Особливого погляду». Й наводять перелік цєї власності — багато ділянок землі, квартир, будинків, автомобілів.

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Також журналісти звернули увагу, що у соцмережах Олег Богельський хизується поїздками у Дубай та китайський Ґуанджоу. Обидві подорожі відбулись у листопаді минулого року.

«На якій підставі 41-річний чоловік виїхав за кордон? Збіг чи ні, але того ж таки листопаду 2024-го у центрі скандалів опинилися рівненські МСЕК», — зазначається у сюжеті.

Наприкінці сюжету громадський діяч Андрій Гайдай робить висновок: «Українці заслуговують на лідерів з чистою репутацією. Ті, які отруювали наше суспільство заради наживи, не повинні визначати його долю».

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