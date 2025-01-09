На Рівненщині засуджений за наркоторгівлю Олег Богельський збирається посісти крісло мера Дубровиці, — ЗМІ
Журналісти телевізійної програми «Особливий погляд» розслідували резонансну ситуацію у місті Дубровиця Рівненської області. Тут, як повідомили ЗМІ, бізнесмен Олег Богельський, наразі пов’язаний із видобутком бурштину, а раніше засуджений за виробництво та збут наркотиків, розпочав боротьбу за крісло міського голови.
Журналісти намагались з’ясувати: «Чи можливо таке, що місто за 25 кілометрів від білоруського кордону очолить людина з кримінального світу?» Результати свого розслідування програма «Особливий погляд» представила в ефірі 5 каналу.
Як розповідає Depo Рівне, на початку розслідування журналісти «Особливого погляду» намагались отримати інформацію безпосередньо у самого Олега Богельського. Той було підтвердив готовність до інтерв’ю. Але коли знімальна група під’їхала для інтерв’ю з ним у Рівне, від зустрічей з журналістами Богельський відмовився.
За результатами власного розслідування програма «Особливий погляд» з’ясувала, що Олег Богельський дійсно був засуджений Рівненським міським судом за умисні тяжкі та особливо тяжкі злочини. У програмі був процитований вирок цього суду від
За словами опитаних рослідувачами програми «Особливий погляд» реабілітологів, первітин — один із найпоширеніших наркотиків у нашій країні. Залежності від нього позбутися дуже важко.
Починаючи з минулого року, з’ясували розслідувачі, Олег Богельський почав «активно піаритися у соцмережах і намагається сформувати імідж людини, яка дбає про майбутнє покоління».
Зокрема, нещодавно він відвідував Дубровицький ліцей № 2 у компанії чинного мера Дубровиці Богдана Микульського та міських чиновників, брав участь у зборах лідерів учнівського самоврядування Дубровицької територіальної громади.
«На зустрічах із молоддю Олег Богельський міг би розповісти і про те, як заробити статки, що, ймовірно, перевищують офіційні доходи. Так, згідно з державними реєстрами, у підприємця — чимала кількість нерухомості. При тому, що у бурштиновому бізнесі Богельський лише кілька років, а до того володів ФОПом із роздрібного продажу меблів», — наголосили журналісти «Особливого погляду». Й наводять перелік цєї власності — багато ділянок землі, квартир, будинків, автомобілів.
Також журналісти звернули увагу, що у соцмережах Олег Богельський хизується поїздками у Дубай та китайський Ґуанджоу. Обидві подорожі відбулись у листопаді минулого року.
«На якій підставі 41-річний чоловік виїхав за кордон? Збіг чи ні, але того ж таки листопаду 2024-го у центрі скандалів опинилися рівненські МСЕК», — зазначається у сюжеті.
Наприкінці сюжету громадський діяч Андрій Гайдай робить висновок: «Українці заслуговують на лідерів з чистою репутацією. Ті, які отруювали наше суспільство заради наживи, не повинні визначати його долю».129
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