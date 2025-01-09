Частині українців обмежать пенсії прожитковим мінімумум: що відомо

Після визначення урядом розміру коефіцієнту індексації пенсій у березні народні депутати прийняли ще одне важливе рішення щодо пенсій.

Зокрема, Верховна Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт, за яким особам, що засуджені за держзраду (так званим «колаборантам»), посягання на територіальну цілісність України, диверсію, шпигунство, створення воєнізованих формувань, злочини агресії, воєнні злочини, екоцид, геноцид буде надаватися обмежена пенсія у розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2361 гривень). Але лише під час відбування покарання, пише портал судової влади.

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Така ж сама пенсія буде і у осіб, які засуджені за спроби насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або за захоплення державної влади, а також за публічні заклики до вчинення терористичного акту.

Після відбування покарання пенсія призначається та виплачується відповідно до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Також передбачається, що суми пенсії, не отримані пенсіонером, які були засуджені за вищевказані злочини, переглядаються виходячи з місячного розміру пенсії, за місяць нарахування пенсії.

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Переглянута сума пенсії виплачується за минулі періоди.

Зазначимо, що у 2025 році прожитковий мінімум та прив’язані до нього соціальні виплати залишаться на рівні 2024 року та в розрахунку на місяць становитиме 2920 гривень. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність складає 2361 гривень.

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А раніше «ФАКТИ» розповідали, чому попри те, що на виплату пенсій у 2024 році направили більше грошей, ніж роком раніше, доходи пенсіонерів фактично не зросли.

Фото sud.ua/

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