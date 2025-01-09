Зростання податків пройшло не даремно: в Україні встановили рекорд із закриття ФОПів за 5 років

Рішення ВР про зростання податків для ФОП-ів з 1 січня вже спровокувало масове закриття малого бізнесу в Україні. Але, як виявилося, 2024-й рік узагалі став антирекордом із закриття ФОП-ів за останні 5 років.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний портал YouControl. За його даними, у 2024-му році закрилися 210 тисяч ФОП-ів, що є найбільшим показником за останні 5 років, на 32% більше ніж у 2023-му. Також на 5%, як порівняти з 2023-м, зменшилася кількість відкритих ФОП-ів.

Водночас зростання кількості закриттів ФОП-ів у 2024-му році почалося одразу — у лютому закрилися 14,5 тис. ФОП-ів, що в 2,7 раза більше, ніж за той самий місяць у 2023-му (3,1 тис.). Однак антирекорд усе ж таки було встановлено в жовтні 2024-го, коли було ухвалено закон про зростання податків для малого бізнесу — тоді закрилися 23,7 тис. ФОП-ів.

Провідний фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк виокремлює низку чинників зростання кількості закриттів ФОП-ів у 2024 році:

РЕКЛАМА

продовження тенденції на закриття ФОП-ів, що почалася з моменту повномасштабного російського вторгнення;

впливала економічна політика і комунікації регуляторів у сфері змін до податкового законодавства, а найголовніше, що з 1 січня 2025 року для ФОП сплата ЄСВ тепер обов'язкова. І як підсумок, багатьом фізичним особам-підприємцям з нерегулярними або відсутніми доходами стало економічно невигідно залишатися в сегменті «заморожених ФОП», оскільки це генеруватиме негативний грошовий потік;

загальна ситуація в країні під час війни несприятлива для ведення бізнесу, тому виживають сильніші, а значна кількість мікробізнесу приречена на згортання діяльності;

далеко не кожен ФОП — це представник мікробізнесу в класичному вигляді, є чимало таких, що є частиною схем з мінімізації податків, і такі ФОП-и-одноденки за своєю природою змушені з певною періодичністю масово закриватися.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що опитування, проведене аналітичною службою сервісу Opendatabot, показало, що 27% українських ФОП-ів хочуть припинити свою діяльність.

РЕКЛАМА

152

Читайте нас у Facebook