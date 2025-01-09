Житло в іпотеку: скільки коштує, де купити, під який відсоток і на який термін
Українські забудовники прогнозують чергове здорожчання нерухомості у 2025-му році. І в цих умовах серйозною підмогою для покупців може стати іпотека, зокрема, державна програма «єОселя». Наразі до 40% усіх іпотечних кредитів на первинному ринку житла видаються за допомогою цієї програми.
За словами Олени Дмітрієвої, першого заступника голови правління «Глобус банку», такі результати стали наслідком кількох важливих змін у програмі. Серед них — зростання кількості банків-партнерів програми з 5 до 11, обмеження максимального віку житла, крім кредитів для ВПО, і зростання учасників програми серед девелоперів до 91 забудовника.
За словами банкіра, зараз основні характеристики іпотеки за комерційними програмами на початок 2025 року мають такий вигляд:
- середня вартість квартири на первинному ринку, придбаної за програмами комбанків, становить від 2,3 млн грн до 2,8 млн грн;
- найбільш поширена сума першого внеску — від 30% від вартості житла;
- найбільший попит фіксується на 1−2-х кімнатні квартири площею від 45 м² до 70 м²;
- позичальники віддають перевагу житлу в стадії готовності від 50% і вище;
- понад 70% усіх кредитних угод припадає на житло комфорт-класу;
- 75% угод укладається строком на 20 років, 25% - на строк до 10 років;
- переважна більшість іпотечних угод (від 80% до 85%) припадає на Київ, Київську обл., Львів, Івано-Франківськ, Закарпатську обл. тощо.
«Ще минулого року ми прогнозували істотне зростання кількості іпотечних угод на первинному ринку. І наші прогнози повністю виправдалися. На кінець грудня 2024 року частка первинного ринку в структурі виданих державних іпотечних кредитів за програмою „єОселя“ склала 24%. Незважаючи на непрості економічні обставини, такі, як прискорення інфляції, у 2024 році кількість виданих іпотек склала понад 8,5 тис. на загальну суму понад 14,6 млрд грн, що є найкращим показником за 2 роки і 3 місяці дії державної пільгової іпотеки», — зазначила банкірка.
Як раніше повідомляли «ФАКТИ», на іпотечному кредиті можна ще й заощадити, отримавши податкову знижку.71
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