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З 1 січня українці можуть звертатися за податковою знижкою: що важливо знати

11:59 4 січня 2025
Заяку на податкову знижку за 2024 рік подають до кінця 2025 року. Фото Pixabay

За умови подання декларації про доходи, цього року певні категорії українців можуть розраховувати на податкову знижку за деякими витратами, здійсненими ними протягом попереднього, 2024 року. Це, зокрема, стосується витрат фізичних осіб на навчання в українських закладах освіти.

Як пояснюють в податковій службі, для формлення податкової знижки декларацію про майновий стан та доходи фізичним особам потрібно подати до 31 грудня 2025 року.

«Звертаємо увагу, що право на отримання податкової знижки не переноситься на наступний рік. Тобто, засвідчити свої витрати, аби повернути частину коштів за 2024 рік можна лише до кінця 2025 року», — йдеться у повідомленні.

Згідно зі статтею 166 Податкового кодексу України, до податкової знижки можна включити такі витрати:

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  • частину суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом;
  • пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям;
  • суми коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів освіти для компенсації вартості навчання;
  • страхові платежі за договором довгострокового страхування;
  • суми витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій;
  • суми витрат на оплату вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини;
  • суми коштів, сплачених у зв'язку із переобладнанням транспортного засобу;
  • суми витрат у вигляді орендної плати (для внутрішньо переміщених осіб);
  • суми витрат на лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19;
  • суми витрат на придбання акцій, емітентом яких є юридична особа, яка набула статус резидента «Дія Сіті».

Декларація подається:

  • особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
  • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
  • засобами електронного зв'язку в електронній формі.

Нагадаємо, що ВПО, які хочуть отримати податкову знижку, бо витрачали кошти на оренду житла, окрім декларації про доходи потрібно ще надавати в податкову копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; копію договору оренди житла; платіжні та розрахункові документи, що підтверджують факт сплати; заяву, в якій зазначені відомості щодо відсутності умов, які не дають право на отримання податкової знижки згідно з нормами законодавства.

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Фото Pixabay

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