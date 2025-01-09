Війна в Україні обходиться кремлю дедалі дорожче: британські спецслужби про колосальні втрати росіян

рф продовжує нарощувати свої наступальні дії в Україні. При цьому росіяни зазнають великих втрат. У Лондоні та Києві циркулюють підрахунки поранених і вбитих російських солдатів.

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За даними британських спецслужб, майже 430 000 російських солдатів вбиті або поранені в боях у 2024 році. Це значне збільшення порівняно з 2023 роком, за який міністерство наводить дані про понад 250 000 російських втрат. З початку вторгнення рф в Україну росія втратила 790 000 загиблими й пораненими, повідомляє n-tv.de.

Згідно з цими даними, грудень минулого року став місяцем з найбільшими втратами за всю історію. У доповіді йдеться про 48 670 загиблих і поранених. Це на 3 000 більше, ніж у листопаді, який був місяцем великих втрат для кремля. У грудні росія втрачала в середньому 1 570 солдатів щодня.

росія не коментувала свої втрати з перших місяців вторгнення. Однак у листопаді російський чиновник повідомив, що від родичів було отримано 48 000 запитів на проведення ДНК-ідентифікації зниклих безвісти солдатів. Ця цифра дає уявлення про те, наскільки високою є ціна тактики «м'ясорубки». У 2024 році російські війська окупували близько 4 000 квадратних кілометрів української території. Про це свідчить аналіз даних Інституту вивчення війни (ISW). Значна частина російських територіальних здобутків припала на осінні місяці — жовтень і листопад.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бронетанкова війна росії заходить у глухий кут. рф набагато рідше атакує танками на деяких напрямках, а на Курщині подекуди пересідає з бронетехніки на вантажівки.

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