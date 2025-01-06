Бронетанкова війна росії заходить у глухий кут: скільки ще танків і БМП залишилося у ворога

росія набагато рідше атакує танками на деяких напрямках, а на Курщині подекуди пересідає з бронетехніки на вантажівки. Можливо, тепер кремлівським військам доведеться економніше використовувати свої запаси. Склади все ще переповнені, але, на думку американського аналітичного центру, москва більше не може дозволити собі такі втрати, як у 2024 році. За словами речника однієї з українських бригад, російська армія більше не використовує бронетехніку в атаках на Курахове в Донецькій області — а якщо і використовує, то лише для вогневої підтримки.

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Противник щодня проводить наступальні операції. Останніми тижнями — переважно піхотою. Атакують невеликими штурмовими групами по три-п'ять осіб, які намагаються непомітно підійти до українських передових позицій, обстріляти їх і провести розвідку. Це їм рідко вдається, і окупанти зазвичай гинуть у цих «м'ясних» атаках. Вони просто спалюють свій особовий склад.

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що росія може захотіти законсервувати свої основні бойові танки та бойові машини піхоти з огляду на те, що радянські запаси зменшуються. У лютому 2024 року британський аналітичний центр Міжнародний інститут стратегічних досліджень заявив, що росія, ймовірно, зможе підтримувати свої втрати в техніці щонайменше протягом двох-трьох років, в основному відновлюючи машини з радянських складів. Однак зараз в Інституті вважають, що ця оцінка вже не відповідає дійсності — через надзвичайно високі втрати, пише видання N-tv.de.

За інформацією з Києва, у 2024 році було знищено або пошкоджено понад 3500 російських основних бойових танків і майже 9000 броньованих машин, таких як бойові машини піхоти. Ці цифри втрат, на думку ISW, ймовірно, є «непідйомними для кремлівських військ у середньостроковій перспективі».

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«Здається все більш малоймовірним, що російська армія зможе витримати при нинішніх темпах вибуття майже 9000 одиниць бронетехніки у 2025 році, — зазначає американський аналітичний центр. — Це може означати, що росія може задіяти менше техніки в атаках, щоб уникнути ризику того, що її запаси стануть загрозливо малими».

Майкл Кофман з американського аналітичного центру CNA розповів Forbes, що росіяни надають пріоритет піхоті «для зменшення втрат техніки, а також через загальну нездатність подолати підготовлену оборону, якій допомагають всюдисуща розвідка й удари дронів». За словами Кофмана, розсіяну піхоту важче вразити, ніж довгі колони техніки.

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Відомо, що через нехватку бронетехніки російські бригади пересідають на мотоцикли.

За даними OSINT-експерта, який відстежує видимі російські військові склади за допомогою супутникових знімків, російські збройні сили все ще мають 47 відсотків довоєнних запасів основних бойових танків і 52 відсотки довоєнних запасів бойових машин піхоти. Відносно сучасні бойові танки Т-90 і Т-80, як кажуть, вже витягнуті зі сховищ.

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Експерти вже давно дійшли згоди, що нового виробництва і ремонту недостатньо для того, щоб компенсувати високі втрати. Згідно з аналізом Марка де Вора з Університету Сент-Ендрюса та Олександра Мертенса, професора Києво-Могилянської академії, росія може виробляти лише 20 нових гарматних стволів на місяць через дефіцит токарних валиків.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець у лютому 2024 року написав у Telegram, що російська оборонно-промислова база може виробляти лише від 250 до 300 «нових і ретельно модернізованих» основних бойових танків на рік і ремонтувати близько 250−300 додаткових пошкоджених основних бойових танків на рік.

Федеральний міністр оборони Борис Пісторіус навів у грудні в Бундестазі більш високі цифри.

«росія повністю перейшла на військову економіку і забезпечує армію від 1000 до 1500 танків щороку. Це приблизно вдвічі більше, ніж п'ять найбільших європейських країн разом узятих мають у своєму арсеналі», — сказав він.

Цифра, наведена Пісторіусом, охоплює нещодавно вироблені, відновлені та капітально відремонтовані бойові танки.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили до 10% рідкісної російської техніки БМПТ «Термінатор-2».

Також у грудні Україна здійснила першу роботизовану атаку без залучення піхоти.

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