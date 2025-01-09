Галкін показав відпочинок з дітьми в горах і звернувся з «проханням» до недоброзичливців

Хоча Максим Галкін і не міг повірити в те, що змінить країну проживання, переїзд, схоже, приніс йому радість та задоволення.

Адже всі його дописи у соціальних мережах проникнуті щастям та любов'ю.

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Зокрема, і останній пост в Instagram, який розповідає про відпочинок зіркового сімейства у засніжених горах.

На кадрах видно, що вже помітно підрослі діти Галкіна і Пугачової граються у сніжки в дворі. Сам Максим катався на лижах і зізнався, що часом йому це непросто давалося, попри те, що він не вперше цим займався.

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«Сніг валив не припиняючи, лижі то слухалися, то ні, але відчуття польоту в сніговій лісовій казці не залишало», — поділився своїми емоціями шоумен.

Підписникам Максима Олександровича ролик сподобався.

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«У цьому відео прекрасно все», «На цих дітей можна дивитися нескінченно», «Які чудові діти. Як швидко виросли», «Ось де любов, повага, щастя. Ви і ваша сім'я — приклад для всіх», «Щасливого відпочинку», — пишуть у коментарях.

В ще одному відео гуморист звернувся до своїх недоброзичливців і попрохав подякувати за те, що він вже «старенький» і не робить з ними того, на що б зважився раніше.

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Звичайно, це був жарт, і насправді Максим — цілком миролюбна людина. Та ще до того і неабиякий лінгвіст, який легко освоїв українську мову.

Нагадаємо, переїзд у іншу країну допоміг і дружині гумориста Аллі Пугачовій — вона чудово виглядає всупереч своїм роками і викликає незмінний захват у шанувальників.



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