Галкін відмовлявся вірити: співачка розповіла, як екстрасенси «напророчили» Пугачовій від’їзд з сім’єю за кордон
Минуло вже понад два роки з моменту, коли Алла Пугачова разом зі своєю родиною покинула росію. Зараз Примадонна відчуває себе щасливою і навіть викликає захоплення у шанувальників своїм зовнішнім виглядом.
В той же час багатьом її співвітчизникам цей вчинок досі не дає спокою — прихильники війни переїзд зірки називають «зрадою». Не змогла не висловитись на цю тему і виконавиця народних пісень Надія Бабкіна, відома як прихильниця нинішнього кремлівського керівництва.
На подив багатьох, в інтерв'ю на Rutube-каналі «Консерватор» вона заявила, що не вважає, що Пугачова когось зрадила. На її думку, співачка просто поїхала за чоловіком.
До того ж зірка народної пісні впевнена, що її колега рано списала себе з рахунків. Бабкіна наполягає, що та могла б і надалі виступати на сцені.
«Я її не зовсім розумію. Вона сама себе списала зі сцени. Будемо говорити так, чесно. Адже кожен вік людини має свої особливості. Ти міняєшся на очах у глядача. Одяг змінюється, змінюється твій погляд. А вона сама себе „списала зі сцени“, і заявила „Я втомилася, не хочу“, в могла б ще довго виступати», — розповіла Бабкіна.
Артистка не виключає, що в цій ситуації на дружину міг вплинути Максим, який вміє добре заробляти. І він нібито взяв на себе цей обов'язок, тому Алла Борисівна і «розслабилася».
Також Бабкіна згадала, що на одному з останніх ефірів Галкіна, який пройшов у грудні 2021-го в Останкіно, астрологи передбачили йому все те, що невдовзі сталося.
«Ми вели розмову, а наступного року відбулося те, що вони „напророчили“. Там сиділи професійні астрологи. Розповідали якісь ситуаційні речі, безвідносно до людини. А Максим підійшов до однієї і попрохав: ''А можете мені особисто цю карту зробити? '' Вона каже, ну, давай, але для цього знадобиться час», — розповіла співачка.
За її словами, наприкінці передачі астрологиня заявила ведучому про те, що його скоро чекає переїзд в іншу країну на тривалий термін.
«Вона говорить йому про те, що в просторі „вимальовується“ інша країна, а він відповідає: ''Яка ще країна? У мене нічого не може статися, я не збираюся нікуди». Вона продовжує його переконувати, що з'явиться нове місце проживання", — розповіла Бабкіна.
За її словами, Максим Галкін тоді навіть розлютився — настільки не погоджувався з прогнозом на своє майбутнє. В результаті знімальна група завершила зйомки у грудні, а вже в лютому Галкін виїхав за кордон.
В інтерв'ю розмова зайшла і про дітей Галкіна та Пугачової — як відомо, деякі ура-патріоти в рф вимагають позбавити Аллу Борисівну та Максима Олександровича батьківських прав — через те, що начебто постійні переїзди не дозволяють Лізі та Гаррі здобувати нормальну освіту в одній школі.
В цьому питання Бабкіна теж стала на захист Алли Пугачової та її чоловіка.
Зокрема, вона запевнила, що Примадонна — чудова мати.
«Діти у неї чарівні. Вона їх виховує сама, і дуже скрупульозно ставиться до цього. Діти такі виховані, що ніколи не будуть кричати при сторонніх людях. Вони завжди привітаються і потім скажуть: „Вибачте, ми підемо до себе“. Алла Пугачова — гарна мати і жінка. Саме тому вона і поїхала за чоловіком», — вважає виконавиця народних пісень.
Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про те, як Максиму Галкіну вдалося чудово оволодіти українською мовою.
Читайте нас у Facebook