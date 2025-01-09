42.19 / 42.89 43.65 / 44.39
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Салат з куркою та фруктами: приготуйте, бо це смачно та корисно

20:05 9 січня 2025
Салат з куркою та фруктами. фото https://smachne.menu/

Якщо ви очікуєте гостей або просто вирішили здивувати рідних незвичайною стравою, варто приготувати салат із куркою та фруктами. Яскраво, соковито, красиво, апетитно та дуже смачно, пише видання przepisyjoli.

Інгредієнти:

  • 1 куряче філе
  • 2 апельсина
  • 150 г білого рису
  • 4 скибочки консервованого ананаса
  • 1 банка кукурудзи
  • 1 зубчик часнику
  • 5 столових ложок майонезу
  • 2 столові ложки натурального йогурту
  • ½ пучка петрушки
  • базилік, сіль, перець, чебрець

Приготування:

Рис відварити, відцідити і охолодити. Куряче філе помити і відварити у воді з сіллю і 1 чайною ложкою чебрецю. Готову філе остудіть і наріжте невеликими шматочками. У мисці змішати майонез з йогуртом, додати продавлений часник, базилік, сіль і перець. Перемішайте і остудіть заправку під час приготування салату. Розсіл з кукурудзи злийте. Осушіть ананас і наріжте його кубиками.

РЕКЛАМА

Апельсини очистити від шкірки, розділити на часточки (видаливши білі перетинки) і нарізати кубиками. Петрушку вимийте, обсушіть і подрібніть. Висипати рис в миску, додати курку, ананас, апельсин, кукурудзу і петрушку, полити все часниковим соусом і акуратно перемішати.

Нагадаємо рецепт десерту із замороженої дині.

РЕКЛАМА

49

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Яскравий гаманець

Якого кольору має бути гаманець у кожного знаку Зодіаку, щоб притягувати фінанси

Джолі, фото https://radaronline.com/

Голлівуде, прощавай: Анджеліна Джолі має намір покинути США — стала відомою причина

Сало

Сало виходить наче копчене: рецепт смачної та ситної страви

Ксенія Мішина відпочиває із сином

Радіти тут і зараз: популярна акторка вирішила пожити на острові

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту