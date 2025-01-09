Салат з куркою та фруктами: приготуйте, бо це смачно та корисно

Якщо ви очікуєте гостей або просто вирішили здивувати рідних незвичайною стравою, варто приготувати салат із куркою та фруктами. Яскраво, соковито, красиво, апетитно та дуже смачно, пише видання przepisyjoli.

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Інгредієнти: 1 куряче філе

2 апельсина

150 г білого рису

4 скибочки консервованого ананаса

1 банка кукурудзи

1 зубчик часнику

5 столових ложок майонезу

2 столові ложки натурального йогурту

½ пучка петрушки

базилік, сіль, перець, чебрець

Приготування:

Рис відварити, відцідити і охолодити. Куряче філе помити і відварити у воді з сіллю і 1 чайною ложкою чебрецю. Готову філе остудіть і наріжте невеликими шматочками. У мисці змішати майонез з йогуртом, додати продавлений часник, базилік, сіль і перець. Перемішайте і остудіть заправку під час приготування салату. Розсіл з кукурудзи злийте. Осушіть ананас і наріжте його кубиками.

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Апельсини очистити від шкірки, розділити на часточки (видаливши білі перетинки) і нарізати кубиками. Петрушку вимийте, обсушіть і подрібніть. Висипати рис в миску, додати курку, ананас, апельсин, кукурудзу і петрушку, полити все часниковим соусом і акуратно перемішати.

Нагадаємо рецепт десерту із замороженої дині.

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