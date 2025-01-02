Ананасовий салат: чудове доповнення до меню

Салат з консервованими ананасами, макаронами, консервованою селерою та іншими інгредієнтами — неймовірно смачний та ідеальний у багатьох випадках. Обов'язково спробуйте приготувати, пише авторський кулінарний сайт aniagotuje.

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Інгредієнти: 200 г макаронів,

300 г консервованих ананасів кільцями — приблизно 8−10 штук — або більше

пів банки консервованої кукурудзи — 150 г після відціджування — або більше

ціла банка консервованої селери — приблизно 340 г (можно замінити стеблями селери)

200 г шинки

100 г сиру

половина червоного перцю — близько 100 г

3 повні столові ложки улюбленого майонезу — приблизно 80 г

3 столові ложки свіжонарізаної зелені кропу або петрушки

спеції: по половині чайної ложки солі і перцю

Приготування:

Покладіть макарони в каструлю і варіть до стану «аль денте». Паста повинна бути еластичною, але м’якою. Перекладіть на друшляк, а потім в миску для охолодження. Поки макарони охолоджуються, підготуйте решту інгредієнтів.

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Ананас наріжте невеликими шматочками, шинку — кубиками або невеликими шматочками (можна скибочками). Половину червоного перцю очистіть від насіння, наріжте на дрібні шматочки або коротші смужки.

Сир натерти на крупній тертці. Помістіть всю банку консервованої селери в ситечко. Злийте розсіл і відіжміть селеру перед додаванням в салат. Консервовану селеру можно замінити стеблями селери, які потрібно мілко нашаткувати. Додайте підготовлені інгредієнти до пасти.

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Нарешті додайте улюбленого майонезу, свіжонарізаної зелені кропу або петрушки, а також сіль та перець. Все ретельно перемішуємо і перевіряємо смак салату. При необхідності додайте більше спецій або інших інгредієнтів. Зберігайте салат у холодильнику. Перед подачею варто перемішати.

Нагадаємо рецепт креветок в соусі з петрушкою.

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