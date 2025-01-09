Попри те, що судовий процес щодо розлучення Анджеліни Джолі з Бредом Піттом завершено, не у всіх майнових питаннях зірки дійшли згоди. Йдеться, зокрема, про виноробню Chateau Miraval у Франції.

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Але коли і цю справу буде «закрито», Анджеліна Джолі має намір виїхати з США, пише з посиланням на інсайдерів RadarOnline.

Актриса має намір перебратися за океан і оселитися в Парижі.

За словами інсайдера, актрисі непросто в токсичній атмосфері Голлівуду, вона хоче «змити це зі свого волосся». Крім того, у Франції живе основна частина її друзів, включаючи близьку приятельку Сальму Хайєк.

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«Париж займає одне з перших місць у списку, куди вона переїде після того, як її юридичні проблеми буде вирішено. Вона прагне розпочати все наново. Стрес і душевні страждання тривають, здається, вже ціле життя», — додало джерело.

Але це ще не все. Виявляється, Анджеліна планує жити на дві країни. Друга — Камбоджа, яка відіграла у житті величезну роль. По-перше, тому що там проходили зйомки однієї з важливих у фільмографії Джолі кінокартини, а по-друге, тому що саме звідти перший прийомний син актриси Меддокс.

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Також видання зазначає, що голлівудські зірки все частіше замислюються про те, щоб залишити США і вибрати тихіше місце для життя, де можна почати все з нуля після зіпсованої репутації або пережитих труднощів. Так зробила Ембер Херд після скандального суду з Джонні Деппом, слідом про переїзд задумалися Ештон Катчер і Міла Куніс, чий імідж виявився під ударом через дружбу з заарештованим P.Diddy.

Як повідомляли «ФАКТИ», нещодавно з'явилась новина про те, що Бреду Пітту й Анджеліні Джолі хочуть запропонувати дуже великий гонорар за зйомки в одному фільмі. Якщо Джолі і Пітт погодяться на пропозицію, то отримають гонорар в майже 60 мільйонів доларів. З них актрисі запропонують лише 22 мільйони доларів, а 37,5 мільйона — Пітту.

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