Стало відомо, хто з представників шоубізнесу не «боявся» Алли Пугачової, і в якому разі Примадонна може повернутись до рф

Поки Максим Галкін відпочиває з дітьми Лізою та Гаррі у засніжених горах, в росії продовжують обговорювати його дружину Аллу Пугачову.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, відомий колись співак Ігор Наджиєв заявив у розмові з aif.ru що у 90-тих роках минулого сторіччя всі виконавці начебто «боялися» Алли Пугачової.

Пугачова нібито не терпіла конкуренції і навіть відмовляла тоді ще чоловіка Філіпа Кіркорова виконувати серйозний репертуар. За словами Наджиєва, співачка просувала свою доньку Христину Орбакайте та передала їй свої хіти.

«Мені вже, мовляв, не треба, я все відспівала», — пожалівся виконавець.

РЕКЛАМА

Іншим ці пісні начебто не віддавалися — авторам це забороняла робити Алла Борисівна. Одним із небагатьох, хто не «боявся» Пугачову, був Раймонд Паулс. Звичайно, ніяких доказів своїх слів Наджиєв не навів.

Інший мало кому відомий співак Антон Зацепін у коментарі тому ж aif.ru назвав умови, за яких Алла Пугачова може повернутися до росії. На думку артиста, співачка поїхала назавжди, оскільки її нічого не тримає на батьківщині.

РЕКЛАМА

«Алла Борисівна, як це бачу, поїхала назавжди. Принципово, жорстко і цього не змінити», — поділився він своїми думками з журналістами.

При цьому він зазначив, що за бажання співачка може повернутися в країну будь-коли, а російські слухачі її «вибачать», оскільки так закладено у російському менталітеті.

РЕКЛАМА

«Їй не треба нічого робити. У нас дуже швидко це все забувається, у нас немає жодної культури обміну, у нас жалісливі люди. Прийшла, покаялася — все», — заявив Зацепін.

Щоправда, співак вважає, що єдине, для чого Пугачова може повернутися до росії, це «тільки помирати».

Водночас існують інші думки щодо повернення Примадонни до росії. Наприклад, продюсер Сергій Дворцов заявив виданню «Правда», що Пугачова цілком може повернутися вже у 2025 році. Приводів для візиту, впевнений Дворцов, «жінка, яка співає», має достатньо. Це й спроби зняти з чоловіка Максима Галкіна статус іноагента, і майно зіркового клану, яке залишилося в рф.

Водночас сама Алла Борисівна, нагадаємо, зовсім не сумує в Європі, і має чудовий вигляд, всупереч своєму віку. Примадонна публікує на своєму сайті оновлені версії своїх відомих пісень (одна з них розміщена вище).

1638

Читайте нас у Facebook