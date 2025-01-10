Байден скасував поїздку на зустріч із Зеленським: стала відома причина

Джо Байден, який планує запровадження великого пакету санкцій, скасував останню заплановану закордонну поїздку за час свого президентства — всього за кілька годин до вильоту. Причина — лісові пожежі в Лос-Анджелесі.

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Президент мав вирушити до Риму та Ватикану через кілька годин після виступу на похоронах Джиммі Картера у Вашингтоні, але тепер залишиться, щоб спостерігати за ліквідацією наслідків пожеж, пише Sky News.

У нього були заплановані переговори з Папою Римським, прем'єр-міністром Італії Джорджєю Мелоні та остання зустріч віч-на-віч з президентом України Володимиром Зеленським.

Лісові пожежі в Лос-Анджелесі продовжують вирувати, охоплюючи будинки. Загинуло щонайменше п'ять осіб, а 130 000 були змушені рятуватися втечею.

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Видання зазначає, що скасування візиту Байдена стане ударом для Зеленського, оскільки зберігається невизначеність щодо підтримки України, коли обраний президент Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня.

Адміністрація Байдена очолила глобальні зусилля з надання Україні військової допомоги, оголосивши в Німеччині про черговий пакет на суму 500 млн доларів.

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Раніше «ФАКТИ» публікували думку аналітика про те, як можуть вплинути на Україну заяви Трампа і Маска про територіальні претензії.

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