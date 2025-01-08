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Світ

Не тільки проти танкерів: у США планують запровадження великого пакету санкцій

14:21 8 січня 2025
російський тіньовий танкер

Адміністрація Байдена планує запровадити більше санкцій проти росії через її війну проти України, націлившись на її нафтові прибутки за допомогою дій проти танкерів, що перевозять російську нафту. Раніше «ФАКТИ» писали, що у Європі теж вважають тіньовий танкерний флот росії небезпечним.

«Це дуже суттєвий пакет. Дві російські нафтові компанії, понад 100 танкерів, нафтотрейдери, російські страхові компанії тощо», — сказав один з чиновників, не називаючи суб'єктів, повідомляє Reuters.

Наразі незрозуміло, яким буде підхід Трампа до санкцій проти росії. За словами джерел, адміністрація Байдена планує запровадити санкції проти танкерів, які перевозять російську нафту, що продається вище встановленого на Заході верхнього цінового ліміту в 60 доларів за барель. Навіть якщо російська нафта продається вище верхнього цінового ліміту, вона, зазвичай, продається зі знижкою по відношенню до загального ринку, і Китай та Індія охоче купують її.

Адміністрація США поінформувала Міністерство закордонних справ Індії про майбутні санкції, повідомив чиновник, зазначивши, що ринок переповнений нафтою, а низькі ціни на нафту можуть допомогти Індії задовольнити свої потреби в сировині.
рф використовує так званий тіньовий флот зі старих суден, щоб обійти обмеження. Багато з цих суден небезпечні і схильні до розливу нафти, кажуть експерти в галузі судноплавства.

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Після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року США наклали санкції на десятки кораблів флоту, який, за оцінками, налічує сотні суден, щоб зменшити можливості москви фінансувати війну. Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила агентству Reuters минулого місяця, що США розглядають можливість подальших санкцій щодо танкерів. Вони не виключають санкцій проти китайських банків, оскільки прагнуть зменшити доходи росії від продажу нафти і обмежити доступ до закордонних поставок.

Додамо, що росія входить до трійки найбільших нафтовидобувних країн світу.

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Раніше повідомлялося, що рф може застосувати свій тіньовий флот для військових цілей.

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