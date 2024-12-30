США оголосили про нову військову допомогу Україні: яке озброєння буде в пакеті на майже 2,5 млрд доларів

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден намагається наприкінці своєї каденції надати Україні більше необхідного озброєння для захисту від агресора.

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Тому сьогодні, 30 грудня, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Його розмір складає 2,5 мільярди доларів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого Дому.



«Сьогодні я з гордістю оголошую майже 2,5 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні, оскільки український народ продовжує захищати свою незалежність і свободу від російської агресії», — цитує слова президента США Джо Байдена Білий дім.

За словами Байдена, наразі Пентагон у процесі доставки сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень бронетехніки, які зміцнять Україну на шляху до зими.

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Варто зауважити, що у новому пакеті 1,22 млрд доларів — це допомога у межах програми USAI, тобто цю зброю і техніку мають ще виготовити і потім передати Україні. А на суму в 1,24 млрд доларів допомога надійде із запасів Пентагону.

За даними AP, у новий пакет допомоги від США увійдуть боєприпаси, зокрема для систем NASAMS та ППО Hawk, ракети Stinger і артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

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За інформацією видання, наразі Міноборони перебуває у процесі доставки сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень броньованих машин.

Зазначимо, що попередній пакет допомоги Штати оголошували 13 грудня. Тоді до нього увійшли боєприпаси до HIMARS, артилерійські боєприпаси та безпілотники.

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Раніше також повідомлялось, що новообраний президент США Дональд Трамп планує продовжити військову підтримку України після вступу на посаду.

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