«Поки не бачу жодних доказів»: британський міністр назвав нову дату, коли війна в Україні може закінчитись

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, який нещодавно говорив, що Трамп не любить програвати, вважає, що мирна угода між Україною та рф за планом Дональда Трампа може бути укладена до Великодня, пише The Sun.

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«Дональд Трамп ще не при владі. Я гадаю, що з того, що бачив за останні кілька днів, є ознаки невеликого відштовхування в цьому сенсі від того, що якимсь чином угода буде досягнута 21 січня. Зараз це малоймовірно. І ми чуємо, що розклад дещо змістився до Великодня. Поки не бачу жодних доказів того, що путін готовий сісти за стіл переговорів, щоб припинити війну», — зазначив Леммі.

Він сказав, що майбутня безпека Європи знаходиться «на вістрі ножа». І Трамп правий, коли каже, що Європі потрібно подбати про більший захист.

«Ми маємо визнати, що шляху назад нема, ми повинні припинити затьмарення нашого бачення 1990-ми роками. Мир після холодної війни цілком і справді закінчився. Майбутня безпека Європи знаходиться на вістрі ножа. Дональд Трамп і Джей Ді Венс просто мають рацію, коли кажуть, що Європі потрібно зробити більше для захисту свого власного континенту. Це короткозорість — думати інакше, коли росія вже на марші», — підкреслив міністр закордонних справ Великої Британії.

Раніше Девід Леммі висловлювався про те, як треба ставитися до погроз російського диктатора путіна.

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