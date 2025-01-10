Це вражаюче: Бен Годжес про події на Курщині

Вражаючим фактом є те, що українські війська з серпня утримують Курський плацдарм, і що Україна змогла наростити нові сили й підготувати новий наступ непомітно для росії. Так вважає генерал армії США у відставці Бен Годжес.

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«Українські сили стали ще більш досвідченими та спроможними використовувати засоби електронної боротьби. Цей наступ створює також політичний тиск на путіна. Він має реальну дилему, що його бійці не в змозі повністю ліквідувати цей плацдарм українських збройних сил всередині росії. Це підкреслює справжню блискучість українського генерального штабу», — каже генерал.

Годжес переконаний, що рф не пішла б на те, щоб Україна зберегла частину Курської області.

«Україна отримала важливий важіль впливу на найфундаментальнішому рівні. Це також має допомогти змінити наратив про те, що, мовляв, росія так чи інакше неминуче переможе, і Україна ніяк не може її зупинити. Курська операція має довести, що Україна не програє, а росія сьогодні насправді є у значно слабшому становищі, ніж рік тому», — резюмує Бен Годжес.

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Раніше «ФАКТИ» публікували думку британського експерта Гаміша де Бреттон-Гордона про те, що Курщина цілком може стати початком кінця путіна в 2025 році.

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