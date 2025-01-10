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Україна

Це вражаюче: Бен Годжес про події на Курщині

19:44 10 січня 2025
Бен Годжес

Вражаючим фактом є те, що українські війська з серпня утримують Курський плацдарм, і що Україна змогла наростити нові сили й підготувати новий наступ непомітно для росії. Так вважає генерал армії США у відставці Бен Годжес.

«Українські сили стали ще більш досвідченими та спроможними використовувати засоби електронної боротьби. Цей наступ створює також політичний тиск на путіна. Він має реальну дилему, що його бійці не в змозі повністю ліквідувати цей плацдарм українських збройних сил всередині росії. Це підкреслює справжню блискучість українського генерального штабу», — каже генерал.

Годжес переконаний, що рф не пішла б на те, щоб Україна зберегла частину Курської області.

«Україна отримала важливий важіль впливу на найфундаментальнішому рівні. Це також має допомогти змінити наратив про те, що, мовляв, росія так чи інакше неминуче переможе, і Україна ніяк не може її зупинити. Курська операція має довести, що Україна не програє, а росія сьогодні насправді є у значно слабшому становищі, ніж рік тому», — резюмує Бен Годжес.

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Раніше «ФАКТИ» публікували думку британського експерта Гаміша де Бреттон-Гордона про те, що Курщина цілком може стати початком кінця путіна в 2025 році.

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