Новий рік приносить більше надій президенту Зеленському, ніж путіну. Останній, можливо, був блискучим шпигуном, але його викрили як жахливого воєначальника. Він забув або, швидше за все, не знає принципів ведення війни, особливо того, що говорить про посилення успіху, а не поразки. З огляду на те, що його триденна спеціальна військова операція наближається до свого четвертого року, здається найбільш імовірним, що Зеленський все ще буде при владі в цей час наступного року, а найкращою надією путіна може бути вілла в Північній Кореї або ламання скель на Уралі. Російська історія не малює райдужної картини для диктаторів-невдах, пише для видання The Telegraph аналітик Гаміш де Бреттон-Гордон.

ВІДЕО ДНЯ

Ставки зростають по обидва боки війни. путіна принизили в Сирії і принизили у москві, вбивши ключового генерала Кирилова на порозі його будинку. путін заявив, що до Різдва поверне собі «священну російську землю» в Курській області, яку минулого літа вражаюче захопили українські війська. Але це виглядає як ще один психологічний удар по його диктатурі, оскільки новий наступ України просувається на схід. Курщина цілком може стати початком кінця для путіна в 2025 році, як це було для Гітлера в 1943 році, йдеться у аналітичній статті.

За останні кілька днів українські війська завдали російським військам у Курській області справжнього удару, і не виключено, що російська 810 бригада морської піхоти зазнала настільки серйозних втрат, що знищена. За оцінками України, сотні північнокорейців, відправлених на підкріплення бригади, загинули.

Російський фронт у Курську виглядає дуже хитким, і Україна може не просто втриматись, а й здобути перемогу. У відчаї путін відправляє в регіон одного зі своїх найдовіреніших генералів у спробі врятувати ситуацію. Схоже, що у росії достатньо запасних генералів, але не вистачає військової техніки, щоб зірвати цей останній український наступ.

РЕКЛАМА

Це дає Києву велику надію. путін цілком може перебувати в режимі виживання після подій у Сирії, усунення генерала Кирилова, і рішення України перекрити останній маршрут, який дозволяв росії продавати газ до Європи.

Крім того, він знає, що Дональд Трамп навряд чи зробить йому якусь послугу 20 січня, коли з табору глави США лунатиме заява, що путіну доведеться прийняти угоду, яка, ймовірно, буде вигідна Україні, або бути готовим до того, що Трамп повністю підтримає Зеленського.

РЕКЛАМА

Це має стати ще однією психологічною підказкою для України і ще одним психологічним ударом для путіна. Дивлячись на те, як він нещодавно борсався у своєму «чаті» з народом, можна зрозуміти, що він перебуває під реальним тиском, і, знаючи, що тиран Асад щойно впав зі своєї вершини і принишк під путінським хвостом, це має бути дуже обеззброюючим досвідом.

путін знає, що російські диктатори-невдахи рідко отримують свої «пенсії». Це позитивно, але важливо, щоб Захід і країни НАТО продовжували тиснути на нього і не дали йому вийти з ситуації. Для України все виглядає набагато краще, якщо ми збережемо спокій, констатує Гаміш де Бреттон-Гордон.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що у США планують запровадження великого пакету санкцій.

164

Читайте нас у Facebook