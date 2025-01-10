У найтрагічніший момент життя здійснив подвиг: на Чернігівщині поховали воїна, який після поранення майже місяць боровся за життя

Жителі Талалаївської громади прощалися із захисником Леонідом Климушею. Восени йому виповнилось лише 48 років. Багато планів, мрій та надій, але все обірвала жорстока війна, повідомляють у пресслужбі громади.

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«Леонід вивчився за спеціальністю бухгалтерський облік. Працював за спеціальністю і не тільки, та всюди колеги запам'ятали його як людину відповідальну, надійну. З дружиною Тетяною проживали у селі Плугатар. Він захоплювався футболом та шахами. Вільний час приділяв риболовлі. Дуже любив тварин».

Війна у життя бійця увірвалася задовго до повномасштабного вторгнення. Під час першої хвилі мобілізації він був одним із перших, хто прибув до військкомату у березні 2014-го. Рік служив у зоні АТО.

«Коли російська навала пішла на нашу землю у 2022 році, Леонід знову став на захист у перший же день війни. Разом з іншими чоловіками чергував на блокпосту і вже у лютому 2022 року був призваний по мобілізації до лав ЗСУ. Проходив військову службу у ТЦК».

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Восени 2024 року Леонід Климуша був переведений на службу до військової частини. Кожне своє завдання доводив до завершення. На нього можна було покластися у найскладнішій ситуації.

«Леонід у найтрагічніший момент свого життя здійснив подвиг, про який ми маємо пам'ятати!

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9 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині він отримав важке поранення. У цей момент зовсім не думав про себе, а намагався врятувати свого пораненого побратима. Леонід виніс його на собі у безпечніше місце, чим врятував його життя. Його власне було під загрозою".

Після того мужнього воїна евакуювали до госпіталю у місто Дніпро. Майже місяць тривала боротьба за його життя. Він витримав кілька операцій. Але не судилося. У перший день нового року серце воїна зупинилось.

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