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Події

У найтрагічніший момент життя здійснив подвиг: на Чернігівщині поховали воїна, який після поранення майже місяць боровся за життя

20:34 10 січня 2025
Леонід Климуша

Жителі Талалаївської громади прощалися із захисником Леонідом Климушею. Восени йому виповнилось лише 48 років. Багато планів, мрій та надій, але все обірвала жорстока війна, повідомляють у пресслужбі громади.

«Леонід вивчився за спеціальністю бухгалтерський облік. Працював за спеціальністю і не тільки, та всюди колеги запам'ятали його як людину відповідальну, надійну. З дружиною Тетяною проживали у селі Плугатар. Він захоплювався футболом та шахами. Вільний час приділяв риболовлі. Дуже любив тварин».

Війна у життя бійця увірвалася задовго до повномасштабного вторгнення. Під час першої хвилі мобілізації він був одним із перших, хто прибув до військкомату у березні 2014-го. Рік служив у зоні АТО.

«Коли російська навала пішла на нашу землю у 2022 році, Леонід знову став на захист у перший же день війни. Разом з іншими чоловіками чергував на блокпосту і вже у лютому 2022 року був призваний по мобілізації до лав ЗСУ. Проходив військову службу у ТЦК».

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Восени 2024 року Леонід Климуша був переведений на службу до військової частини. Кожне своє завдання доводив до завершення. На нього можна було покластися у найскладнішій ситуації.

«Леонід у найтрагічніший момент свого життя здійснив подвиг, про який ми маємо пам'ятати!

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9 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині він отримав важке поранення. У цей момент зовсім не думав про себе, а намагався врятувати свого пораненого побратима. Леонід виніс його на собі у безпечніше місце, чим врятував його життя. Його власне було під загрозою".

Після того мужнього воїна евакуювали до госпіталю у місто Дніпро. Майже місяць тривала боротьба за його життя. Він витримав кілька операцій. Але не судилося. У перший день нового року серце воїна зупинилось.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель на війні відомого хореографа Володимира Ракова.

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