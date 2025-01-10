«Вчительська тисяча»: чому її отримають не всі освітяни та від чого залежить розмір доплати

Щомісячні доплати вчителям (по тисячі гривень після оподаткування з 1 січня та по дві тисячі гривень після оподаткування з 1 вересня 2025 року) введені не на постійній основі — їх скасують наприкінці року, в якому буде оголошено про закінчення терміну дії військового стану.

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Втім, як повідомляє «Соцпортал», гроші нараховуватимуть у залежності від навантаження працівника освітньої галузі. Це — не лише педагоги закладів загальної середньої освіти, у тому числі й початкових шкіл, гімназій, ліцеїв, спецшкіл та навчально-реабілітаційних центрів. Також надбавки виплачуватимуть логопедам, дефектологам, психологам, вихователям, керівникам гуртків, директорам…

Розмір доплати «прив'язують» до навчального навантаження, яке відрізняється у різних категорій працівників освітньої галузі.

Так, якщо, наприклад, вчителі, логопеди, дефектологи, викладачі та керівники гуртків працюють 18 годин на тиждень, то практичні психологи та вихователі спеціального навчального закладу — по 25 годин на тиждень. Більше годин у вихователів закладів загальної середньої освіти (30 годин), у асистентів вихователів (35 годин на тиждень), а у інших педагогів ставка заробітної плати оплачується за 40 годин на тиждень.

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Раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий зазначав, що доплати педагогам не поширюються на вихователів дитячих садків, а також на викладачів закладів професійної-технічної та коледжів. У МОН ще опрацьовують це питання, але фінансування відповідних витрат здебільшого покладено на органи місцевого самоврядування.

Фото Pixabay

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