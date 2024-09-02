«АТБ» долучається до нової урядової програми «Національний кешбек»

Найбільша вітчизняна торговельна мережа країни «АТБ» долучається до проєкту державної допомоги покупцям товарами та продуктами українського виробництва. Йдеться про програму «Національний кешбек», яку днями було затверджено Кабінетом Міністрів України.

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Старт проєкту заплановано на 2 вересня поточного року.

Згідно зі схваленим урядом рішенням, кожен із громадян у разі купівлі продукції (окрім підакцизних товарів) вітчизняних виробників матиме можливість отримати на власну картку грошову компенсацію — 10% від витраченої суми (але не більше ніж 3 тис. грн протягом місяця). Отримані кошти у безготівковому форматі можна буде витратити на власні потреби, проте можливості зняти в банкоматі готівкові кошти не передбачено.

Проєкт реалізує Мінекономіки у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Нацбанком і Кабміном.

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Аби кожного місяця отримувати кешбек, необхідно відкрити спеціальний рахунок у будь-якому з банків-партнерів (Ощадбанк, Приватбанк, Monobank, Sense Bank, ПУМБ, Глобус, Укргазбанк, Укрсиббанк, А-банк, Укрексімбанк) та отримати віртуальну або фізичну картку. Після цього в мобільному застосунку «Дія» слід активувати послугу «Національний кешбек». І все! Усі накопичені протягом місяця кошти надходитимуть на картку до 20 числа наступного місяця.

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У разі необхідності отримати вичерпні відповіді на будь-які запитання стосовно програми можна за телефонним номером 1545 (урядовий контактний центр).

«Кешбек — це можливість підтримати українців фінансово, особливо напередодні старту опалювального сезону, адже кошти, отримані з кешбеку, можна витратити, зокрема, й на оплату комунальних чи медичних послуг», — наголосила перший віцепрем’єр-міністр України — міністерка економіки Юлія Свириденко.

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Також, за її словами, кешбек як форма держпідтримки громадян є більш ефективною для економіки, ніж навіть адресне надання коштів, адже формує додатковий попит на українські товари.

Тож не дивно, що такий соціально орієнтований бізнес, як «АТБ», одним із перших долучився до цієї ініціативи. Компанія вже багато років поспіль входить у перелік найбільших українських роботодавців і найбільших галузевих платників податків.

Навіть у найважчий в економічному плані перший рік війни на «АТБ» припало близько половини податкових надходжень від усього вітчизняного ритейлу.

«У програмі „Національний кешбек“ компанія буде виступати як майданчик для надання можливості залучення до неї якомога більшої кількості покупців українських товарів і надавати всебічну комунікаційну підтримку про основні етапи її втілення», — сказано в офіційному релізі «АТБ».

Станом на сьогодні в різних куточках України працює понад 1200 магазинів «АТБ», асортимент яких перевищує 3,5 тисячі найменувань. Для зручності покупців товари, які підпадають під дію державного проєкту, будуть позначати відповідним цінником.

Раніше повідомлялося, що компанія «АТБ» увійшла до трійки найбільших роботодавців країни.

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