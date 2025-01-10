Народний депутат Петро Порошенко, перед тим як ініціювати зупинку транзиту російської нафти через Україну, має понести кримінальну відповідальність за незаконно відчужений раніше в України нафтопровід. Про це пише політичний експерт Петро Олещук.

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«Порошенко вимагає зупинити транзит роснафти, хоча сам ще не відповів за нафтопродуктопровід, який разом з Медведчуком і росіянами віджали в України. Лідер „Євросолідарності“ змусив усю свою фракцію у Верховній Раді зареєструвати проєкт закону про заборону транзиту російської нафти Україною під час воєнного стану. У фракції намагались пояснити Петру Олексійовичу, що цю тему краще не підіймати, поки тривають кримінальні справи по „трубі Медведчука“, яку „гетьман“ разом з кумом путіна „позичили“ в України. Але він не погодився», — пише політичний експерт Петро Олещук.

За інформацією яку наводить Олещук, згадуючи публікацію видання «Дзеркало тижня», Порошенко з Медведчуком через росіян незаконно привласнили нафтопровід «Самара — Західний напрямок» (в народі — «труба Медведчука) у 2016 році. Тоді, за словами журналіста-розслідувача Юрія Ніколова, труба була своєрідним бартером між путіним та Порошенком. Це було своєрідне «дякую» від путіна Порошенку за завод Порошенка в Криму, який перейшов у власність росії.

«Як розповідав сам Медведчук, у схемі „труби“ була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з на той час президента Порошенка і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему. За даними з відкритих джерел, труба обійшлась Порошенкові всього у $ 23 млн і за рік заробляла 42 млн доларів. Якщо помножити на 5 років, поки труба перебувала у власності „гетьмана“, Петро Олексійович заробив, а Україна, відповідно, понесла збитків на $ 210 мільйонів», — зазначає Олещук.

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Як відомо, у 2023 році Верховний суд остаточно визнав за державою право власності на українську частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок», забравши її у Порошенка та Медведчука.

Як повідомлялось раніше, Порошенко повинен повернути Україні $ 210 мільйонів завданих збитків через незаконно привласнений нафтопровід.

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