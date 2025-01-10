Сотні обшуків одночасно: сьогодні поліція проводить масштабну спецоперацію по всій Україні (відео)

Національна поліція Україні повідомляє про масштабну операцію, спрямовану на перекриття каналів незаконного виїзду за кордон військовозобов'язаних.

ВІДЕО ДНЯ

Так, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Національної поліції України одночасно проводять в різних регіонах країни понад 600 обшуків. В Нацполіції зазначають, що слідчі дії проводяться у відношенні організаторів схем та учасників груп, які допомагають військовозобов'язаним чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску на кордоні.



Правоохоронці зазначають, що заходи тривають в усіх областях і що це — лише перший етап масштабної спецоперації.

РЕКЛАМА

До речі, наприкінці минулого року поліцейські затримали у Закарпатті місцевих мешканців, які направили трьох ухилятнів небезпечним маршрутом — через річку Тиса, не попередивши про небезпеку. Двоє чоловіків, які намагалися незаконно перейти кордон, потонули.

Нагадаємо, що нещодавно в Службі безпеки України повідомляли про знешкодження злочинного угруповання, яке заробило на ухилянтах понад 40 мільйонів гривень. Правоохоронці затримали 14 зловмисників, які діяли на Київщині та Харківщині.

РЕКЛАМА

А в Державній прикордонній службі восени минулого року повідомляли, що від системи «Шлях» відключили 223 перевізників, які створювали схеми нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Фото зі сторінки поліції Закарпатської області

РЕКЛАМА

544

Читайте нас у Facebook