Рана не загоюється: Меган Маркл не привітала Кейт Міддлтон із днем народження

Мовчання Меган Маркл і принца Гаррі у визначний для Кейт Міддлтон день викликало нові припущення про стосунки пар. Здається, рани ще не загоєні. Герцог і герцогиня, схоже, не побажали згадати про перший день народження принцеси Кетрін після завершення її лікування від раку, пише видання The News.

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Меган, яка нещодавно повернулася до соціальних мереж і поділилася своїми радощами та горем із шанувальниками у нещодавно відкритому обліковому записі в Instagram, деякі звинуватили в тому, що вона «затаїла образу».

«Меган, здається, все ще почувається постраждалою. Герцогиня не поспішає помиритися з сім'єю Гаррі», — підтвердив інсайдер.

Інший додав: «Я не думаю, що це справедливо судити когось на основі їхніх дій. Вона могла надіслати приватне повідомлення Кейт».

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Однак деякі королівські шанувальники та експерти очікували, що Меган і Гаррі публічно вшанують день народження принцеси Кетрін, але їх помітне мовчання підігріло постійні чутки про напругу в королівській родині.

Хоча раніше принц Вільям і Кейт Міддлтон здивували шанувальників, коли привітали принца Гаррі з 40-річчям.

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Додамо, що принц Вільям зворушливо привітав кохану з днем народження.

Фото: GettyImages

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