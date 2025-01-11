Наближається «вовча повня або ж повний місяць у Раку, який астролог Марина Скаді називає «союзом інтуїції, емоцій і турботи», адже місячна енергія в цей період пов'язана із захистом, турботою та відновленням.

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А наскільки сприятливим для представників різних знаків Зодіаку буде неділю, 12 січня, спрогнозували автори відомого інтернет-ресурсу.

Овни

Сьогодні у Овнів виникне відчуття, що весь світ на вашому боці. До обіду ви напевно зможете завершити відкладені важливі справи, а ввечері знайти час для хобі або занять, що приносять радість. Також ви можете отримати несподіване запрошення на зустріч або подію, яка, напевно, розширить ваші горизонти. Загалом день сприятливий для вирішення фінансових питань.

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Тельці

День мине під знаком натхнення. Завдяки йому, невеликий побутовий клопіт, який можливий з ранку, не залишить важкого післясмаку. Вдень зірки радять зайнятися творчістю чи плануванням майбутніх проектів, тим більше якщо поруч з вами будуть ті, хто поділяє ваші інтереси. А от із великими витратами сьогодні краще почекати.

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Близнюки

Вихідний день напевно пройде насичено та продуктивно, адже ваш персональний рахунок поповниться на дуже відчутну суму. Ваша здатність швидко адаптуватися до змін принесе свої плоди. Та й спілкування з друзями чи колегами виявиться не лише приємним, а й корисним. Після обіду приділіть увагу близьким — час, проведений разом, принесе радість. Уникайте навантажень, щоб зберегти енергію на вечір.

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Раки

Ваше завершення тижня має стати днем перезавантаження. Готуйтеся до цього з ранку — прогулянка на свіжому повітрі або легка зарядка допоможуть відчути себе бадьоріше. У сімейних справах можливі спірні ситуації — подивіться на ситуацію по-новому, довіряючи своєї інтуїції. Вечір ідеально підходить для розслаблення у колі близьких або з гарною книгою.

Леви

Ви знову опинитеся в центрі уваги. Ваші ініціативи підтримають у оточуючих, що допоможе реалізувати задумане. Після обіду знайдіть час відпочинку, щоб відновити сили. І не забувайте про дрібниці — невелика турбота про себе та оточуючих зміцнить стосунки. Також сьогодні важливо виявляти відкритість — тоді день принесе багато позитивних емоцій.

Діви

Проведіть час у гармонії із собою, присвятивши ранок складання планів на найближчу перспективу. У спілкуванні з близькими постарайтеся виявити чуйність, особливо якщо хтось потребує вашої підтримки. Вільний час присвятіть спорту, наскільки це можливо — на свіжому повітрі.

Терези

Приплив натхнення вранці допоможе знайти творчі рішення для будь-яких завдань. Після обіду можливі зустрічі з друзями чи несподіване приємне знайомство. Увечері розслабтеся, подивившись хороший фільм або займіться чимось, що приносить задоволення. Загалом день подарує чимало нагод для посмішки.

Скорпіони

Вранці ви зможете легко впоратися з будь-якими завданнями, які потребуватимуть концентрації та рішучості. Можливо, доведеться ухвалювати важливі рішення, але інтуїція вас не підведе. День сприятливий для навчання, саморозвитку та планування майбутнього. В особистому житті все буде спокійно, якщо ви утримаєтеся від надмірної критики рідних. Увечері зняти напругу допоможуть спокійна музика чи медитація.

Стрільці

Незважаючи на неділю, день принесе багато цікавих можливостей. Ваші оптимізм та енергія будуть заразливими для оточуючих, що зробить вас центром будь-якої компанії. Тому постарайтеся звільнити більше часу для спілкування з метою пошуку нових ідей та натхнення. Відпочинку можна буде присвятити другу половину дня і пам'ятайте про користь духовних практик чи читання.

Козеріг

День подарує стабільність та впевненість у собі, також він підходить для того, щоб зайнятися своїм хобі або приділити увагу сім'ї. Після обіду зірки радять зосередитись на плануванні — ви зможете побачити перспективи та розробити конкретні кроки. Щоб зберегти душевну гармонію, уникайте конфліктів, особливо з близькими. Якщо ваші слова не будуть почуті, не втрачайте самовладання. Просто спробуйте зрозуміти ситуацію та реагуйте відповідно.

Водолії

Прекрасний день як для громадських, так і для релігійних заходів. Однак ваші особисті якості можуть розчарувати вимогливих колег та друзів, тому вам варто знайти до них нові підходи, внісши позитивні зміни до власного характеру. Сьогодні ви матимете можливість проявити його на всі 100%. Після обіду приділіть увагу сім'ї чи друзям — спільне проведення часу може зарядити позитивом протягом наступного тижня.

Риби

Рибам день подарує гармонію та умиротворення. На цій хвилі зірки радять бути уважними до своїх почуттів та інтуїції, вони допоможуть вам уникнути помилок. Намагайтеся не зациклюватися на дрібницях, шукайте позитивні моменти. У бізнесі не інвестуйте в акції або компанії, про які ви поки що не маєте уявлення — зберіть спочатку всю інформацію і порадьтеся з партнерами.

Також зверніть увагу на гороскоп на неділю, складений знавцями карт Таро.

Фото Pixabay

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