Дуже зручно і бюджетно: аграрій з Київщини поділився лайфаком про те, чим замінити звичайний горщик для розсади

Аграрій Валерій з Київщини, який розповів, чим утеплити вхідні двері, щоб захистити оселю навіть у сильні морози, поділився ще одним лайфаком.

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Чоловік вирощує розсаду квітів та овочів у теплиці. Він робить це майже у промислових масштабах, тому знайшов альтернативу звичайним горщикам.

Валерій почав використовувати розсадний рукав. Рукав потрібний шириною у 12 см. Цього достатньо для розвитку квітки.

«Дуже зручна та бюджетна річ, особливо, коли треба виростити велику кількість розсади квітів у горщиках», — зазначив фахівець.

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Він показав, як порізати рукав, наповнити ґрунтом й потім посадити розсаду квітів.

«Ми наповнюємо землею, залишаючи 1 см рукава, яким закриваємо насипану землю, потім перевертаємо горщик і ставимо на стелаж вивернутою стороною», — уточнив він.

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Раніше аграрій порекомендував два сорти низькорослих томатів, які мають насичений колір підходять для салатів чи вживання у свіжому вигляді.

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