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Клуб споживачів

Чудово підходять для салатів чи вживання у свіжому вигляді: аграрій з Київщини рекомендував два сорти низькорослих томатів

11:42 9 січня 2025
Помідори Pink Bush F1

До початку сезону городніх робіт ще чимало часу, але українські дачники та фермери вже почали підготовку до нього: відбирають посадковий матеріал та займаються плануванням майбутніх посадок.

Не «пасти задніх» в уявному змаганні з «фермеркою-красунею» та городницею з Одеси вирішив аграрій з Київщини Валерій. Після розповіді про ТОП-5 найкращих сортів томатів для баночки і на переробку він вирішив дати відповіді на питання щодо низькорослих томатів.

«Друзі, багато хто з вас просить рекомендувати низькорослі рожево-плідні томати для вирощування у відкритому ґрунті, особливо для салатів чи вживання в свіжому вигляді. Тому сьогодні я хочу розповісти про два чудових гібриди», — звернувся він до глядачів свого Youtube-каналу.

Йдеться про сорти «Хепінет» та «Пінк Буш», які, на думку городника, точно заслуговують на увагу.

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«Хепінет F1» являє собою середньоранній гібрид із компактним кущем висотою близько 60 см, що робить його ідеальним для відкритого грунту. Має соковиті і ароматні плоди вагою 230−350 г, які до того ж вирізняються насиченим рожевим кольором. Їх варто використовувати насамперед для приготування салатів.

«Пінк Буш» (Pink Bush F1) — це ранньостиглий рожевоплідний томат, який також має компактний розмір куща (висотою до 60 см) та округлі плоди середньою вагою 200−250 г. Цей гібрид росте і розвивається також за несприятливих погодних умов.

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Також зверніть увагу на ТОП-5 огірків для вирощування на грядці.

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