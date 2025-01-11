Кожен третій діяч ВО «Свобода» служить, партія має історію та впізнаваність, тому стартуватиме швидко: політолог високо оцінив перспективи політсили

Попри війну, політичний процес в країні вже фактично відновлено. Помітна активність і серед політичних сил правого спрямування, які можуть стати конкурентом нинішнім елітам. Про це написав політолог Віталій Кулик у Facebook.

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На його думку, вже можна спостерігати структуризацію гравців — про себе заявляють політики та громадські активісти, які мають не лише політичні амбіції, але й власний проєкт України після війни. Говорячи про націоналістичні сили, Кулик нагадав про грудневе інтервʼю Гордону Ігоря Кривецького — спонсора ВО «Свобода», що «навело шороху в політичних колах».

«Дехто з тих, про кого він відкрито чи опосередковано згадав, почали кампанію з дискредитації. Очікувано. Кривецький один з лідерів ВО „Свобода“. Схоже партія має намір повернуться в активну гру», — вважає політолог.

Він нагадав, що «Свобода» призупинила політичну активність ще у 2022 році. Її головні обличчя пішли у ЗСУ — Олег Тягнибок, Петро Кузик, Андрій Іллєнко, Юрій Сиротюк та інші. Найбільше депутатів місцевого рівня у війську — саме «свободівці».

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«Про них майже не згадують, дехто загинув, але „свободівці“ тримаються купи й не збираються розчинятися в інших проєктах чи йти в новий право-патріотичний блок. Власне „Свободі“ не потрібно буде шукати ряжених фронтовиків, бо кожен третій їхній публічний діяч служить. Сама партія має історію та впізнавана. Тому досить швидко стартуватиме. І сьогодні лише січень», — написав Кулик.

Раніше політик і меценат Ігор Кривецький розкритикував багаторічне мерство очільника Львова Ігоря Садового.

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